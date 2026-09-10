El Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para coordinar medidas vinculadas a Malvinas
La Cancillería contará con esta nueva herramienta para coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado vinculadas con el reclamo de soberanía.
El Gobierno de Javier Milei anunció la creación del Sistema de Articulación de Política Exterior, que funcionará en el ámbito de la Cancillería y buscará coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado vinculadas con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente, que resaltó que la decisión se toma dentro de las políticas orientadas a "la recuperación del ejercicio pleno de soberanía".
Este sistema tendrá como premisa "implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina".
En ese sentido, la Cancillería se encargará de asegurar que las actividades vinculas a la política exterior sean "coherentes, compatibles y uniformes" con los lineamientos generales de la política exterior argentina.
Además, se enfatizó que "la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas".
"Esta coordinación permite sostener una postura firme y coherente en el tiempo, fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales", resalta el comunicado.