El Gobierno creará un Sistema de Articulación de la Política Exterior para coordinar medidas vinculadas a Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció la creación del Sistema de Articulación de Política Exterior, que funcionará en el ámbito de la Cancillería y buscará coordinar las acciones de los distintos organismos del Estado vinculadas con el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La medida fue anunciada por la Oficina del Presidente, que resaltó que la decisión se toma dentro de las políticas orientadas a "la recuperación del ejercicio pleno de soberanía".

Este sistema tendrá como premisa "implementar mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar la política exterior o los intereses internacionales de la Argentina".

El comunicado de la Oficina del Presidente.

En ese sentido, la Cancillería se encargará de asegurar que las actividades vinculas a la política exterior sean "coherentes, compatibles y uniformes" con los lineamientos generales de la política exterior argentina.

Además, se enfatizó que "la recuperación del ejercicio pleno de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur exige una acción estatal coordinada que integre dimensiones diplomáticas, jurídicas y políticas".

"Esta coordinación permite sostener una postura firme y coherente en el tiempo, fortalecer los reclamos de la República Argentina ante la comunidad internacional y adoptar las medidas necesarias para defender nuestros legítimos derechos e intereses nacionales", resalta el comunicado.