El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional por Malvinas

El Gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, tras completar durante los últimos días la redacción técnica de la iniciativa.

El texto está dividido en títulos y forma parte del paquete de medidas anunciado por el Ejecutivo en relación con la cuestión Malvinas. La propuesta reúne herramientas vinculadas con sanciones económicas, seguridad, infraestructura crítica y protección aeroespacial y marítima.

El Gobierno había anunciado el proyecto el 3 de septiembre, junto con otras medidas destinadas a reforzar su estrategia sobre soberanía y recursos naturales.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa está relacionado con las actividades económicas desarrolladas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

En ese sentido, el Ejecutivo busca ampliar las herramientas legales para actuar sobre empresas y otros actores vinculados con la explotación de recursos, especialmente ante proyectos hidrocarburíferos.

El proyecto también contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que tendrá entre sus objetivos coordinar distintas áreas del Estado en cuestiones vinculadas con la defensa de la soberanía. Además, incorpora un régimen de protección de infraestructura crítica y marcos específicos para los espacios marítimos y aeroespaciales.

La iniciativa se suma a medidas que el Ejecutivo ya puso en marcha. Entre ellas se encuentran procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas, según el Gobierno, con actividades hidrocarburíferas no autorizadas en las islas, además de otras disposiciones relacionadas con la protección del Atlántico Sur.

Con el proyecto ya ingresado en Diputados, comenzará ahora la etapa de análisis y negociación legislativa. El oficialismo deberá definir el tratamiento en comisiones y avanzar en conversaciones con distintos bloques antes de establecer el cronograma para una eventual discusión en el recinto.