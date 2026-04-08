El Gobierno habilitó la inscripción para el programa Vouchers Educativos 2026: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?
El Ministerio de Capital Humano confirmó el lanzamiento de una nueva convocatoria para el beneficio. De este modo, el Gobierno busca sostener una política de asistencia directa a las familias, facilitando la continuidad educativa de miles de estudiantes en todo el país.
El Gobierno anunció este miércoles la apertura de la convocatoria para el programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con subsidio estatal.
La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, fue confirmada esta madrugada a través de la Resolución 205/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del PROGRAMA DE ASISTENCIA "VOUCHERS EDUCATIVOS" hasta el 30 de abril de 2026", destaca el texto oficial.
Se trata de la tercera edición del programa, luego de su implementación en 2024 y 2025, con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares en los niveles inicial, primario y secundario.
El programa consiste en el otorgamiento de un monto mensual por cada menor escolarizado en instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. Esta ayuda busca acompañar a las familias en el pago de aranceles educativos.
Durante la edición 2025, el beneficio se extendió durante nueve meses consecutivos, con pagos de marzo a diciembre.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?
Quienes deseen solicitar los Vouchers Educativos 2026 deberán cumplir con las siguientes condiciones:
Documentación necesaria
Mientras se confirma el período exacto de inscripción, las autoridades recomiendan tener preparada la siguiente documentación:
- DNI y CUIL de los menores a cargo
- Nombre y dirección del establecimiento educativo
- CBU actualizado en Mi ANSES
- Registro activo en la aplicación Mi Argentina
Condiciones para mantener el voucher
El cobro del beneficio estará sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos durante el ciclo lectivo. En caso de registrar dos cuotas impagas, el pago será suspendido de forma temporal hasta regularizar la situación.
Por último, si la deuda alcanza tres cuotas consecutivas, el beneficio será cancelado de manera definitiva, según lo establecido en la normativa oficial.