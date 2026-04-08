El Gobierno habilitó la inscripción para el programa Vouchers Educativos 2026: ¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

El Gobierno anunció este miércoles la apertura de la convocatoria para el programa Vouchers Educativos 2026, una asistencia económica destinada a familias con hijos en edad escolar que asisten a instituciones privadas con subsidio estatal.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, fue confirmada esta madrugada a través de la Resolución 205/2026, publicada en el Boletín Oficial. "Convocar a la inscripción correspondiente para el año 2026 del PROGRAMA DE ASISTENCIA "VOUCHERS EDUCATIVOS" hasta el 30 de abril de 2026", destaca el texto oficial.

Se trata de la tercera edición del programa, luego de su implementación en 2024 y 2025, con el objetivo de aliviar el costo de las cuotas escolares en los niveles inicial, primario y secundario.

El programa consiste en el otorgamiento de un monto mensual por cada menor escolarizado en instituciones educativas públicas de gestión privada con al menos un 75% de aporte estatal. Esta ayuda busca acompañar a las familias en el pago de aranceles educativos.

Durante la edición 2025, el beneficio se extendió durante nueve meses consecutivos, con pagos de marzo a diciembre.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al beneficio?

Quienes deseen solicitar los Vouchers Educativos 2026 deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener hijos de hasta 18 años que asistan a instituciones con al menos 75% de subsidio estatal

Contar con ingresos familiares que no superen los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles (equivalente a $2.504.600 según el último registro de febrero de 2026)

Acreditar la condición de alumno regular

No registrar deudas de dos cuotas consecutivas en la institución educativa

Documentación necesaria

Mientras se confirma el período exacto de inscripción, las autoridades recomiendan tener preparada la siguiente documentación:

DNI y CUIL de los menores a cargo

Nombre y dirección del establecimiento educativo

CBU actualizado en Mi ANSES

Registro activo en la aplicación Mi Argentina

Condiciones para mantener el voucher

El cobro del beneficio estará sujeto al cumplimiento de ciertos requisitos durante el ciclo lectivo. En caso de registrar dos cuotas impagas, el pago será suspendido de forma temporal hasta regularizar la situación.

Por último, si la deuda alcanza tres cuotas consecutivas, el beneficio será cancelado de manera definitiva, según lo establecido en la normativa oficial.