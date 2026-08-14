El gobierno de Trump incluyó a Argentina en una lista de países que permite triangular productos chinos para evadir aranceles

El Gobierno de Donald Trump incluyó a la Argentina en una red global de más de 40 países que permite triangular mercancías de origen chino hacia Estados Unidos para evitar aranceles.

El señalamiento fue realizado en un informe de la Oficina de Política Comercial y Manufacturera estadounidense.

Según se explicó en el documento titulado "La gran estafa del trasbordo", la operatoria consiste en desviar productos chinos hacia un tercer país para evadir los elevados aranceles de ingreso a Estados Unidos.

De esta forma, las mercancías pueden ser reempaquetadas o recibir una nueva identidad de origen antes de continuar hacia el mercado norteamericano.

El esquema permite aprovechar la diferencia entre los aranceles cercanos al 50% aplicados a los artículos provenientes de China y los correspondientes al país utilizado como intermediario.

"La red clandestina de transbordo es un sistema distribuido de centros de terminación, plataformas logísticas, corredores de procesamiento, operadores de zonas francas y centros de reexportación que permiten que productos chinos ingresen al mercado estadounidense bajo nuevas identidades nacionales", advirtió la Oficina de Política Comercial y Manufacturera de Estados Unidos.

El gobierno de Trump publicó un informe sobre los productos chinos que ingresan a EE.UU. mediante países intermediarios.

Asimismo, según el documento, el costo de esta operatoria para Estados Unidos ronda los 60.000 millones de dólares anuales, de acuerdo con el Consejo de Asesores Económicos (CEA) de la Casa Blanca.

El informe también señala que este fraude desplaza aproximadamente 450.000 puestos de trabajo.

El rol de la Argentina: un "nodo de riesgo" según EE.UU.

Los países identificados como participantes en la "Gran Estafa del Transbordo" son agrupados en tres niveles. El gobierno de Donald Trump ubicó a la Argentina en el nivel 3 y la catalogó como un "nodo de riesgo".

En esta categoría, los países mencionados por Estados Unidos son considerados como "pequeños objetivos oportunistas de China".

El informe describe a estas economías como "mercados con menores volúmenes absolutos de trasbordo ilegal" pero que poseen características que pueden convertirlas en "eslabones débiles con objetivos atractivos para operaciones de redireccionamiento de bienes vinculados a China".

En este punto, el documento menciona la mano de obra de bajo costo, zonas francas, acceso portuario o fronterizo, depósitos aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada, acceso preferencial al mercado estadounidense o controles aduaneros limitados.

Este nivel es el más numeroso. Entre los países mencionados aparecen Camboya, por su mano de obra y zonas de procesamiento; Laos y Myanmar, por sus corredores fronterizos con China; Panamá y Costa Rica, por sus plataformas logísticas y de reexportación; Azerbaiyán y Georgia, por sus conexiones ferroviarias, puertos secos y rutas terrestres; y Jordania, por su acceso comercial preferencial y capacidad de ensamblaje.

Asimismo, el nivel 1 está integrado por los "líderes diversificados a gran escala". Se trata de países y bloques que concentran "grandes volúmenes de bienes vinculados a China" pero cuentan al mismo tiempo con "bases industriales diversificadas y grandes plataformas de exportación con destino a Estados Unidos".

En este grupo aparecen Canadá, la Unión Europea, India, Israel, Japón, México, Corea del Sur y Taiwán.

En tanto, el nivel 2 reúne a los "líderes a gran escala con una importante integración económica con China".

Son países con "volúmenes relevantes de triangulación" y una fuerte participación en cadenas de suministro vinculadas a China, plataformas manufactureras, sistemas logísticos y canales regionales de redireccionamiento. Este grupo está compuesto por Brasil, Indonesia, Malasia, Tailandia, Turquía y Vietnam.