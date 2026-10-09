El Gobierno defendió a Bausili tras la auditoría de la AGN por el oro del BCRA: "Dicen brutalidades"

El Gobierno de Javier Milei salió a defender este viernes la actuación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en el manejo de las reservas de oro tras el informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) que afirmó que la autoridad monetaria, que conduce Santiago Bausili, perdió más de 1.000 millones de dólares por un "error de cálculo" en las operaciones.

"Muchos países optan por no proteger sus activos justamente porque puede haber gente que no entiende de finanzas y sale a decir brutalidades", advirtió el viceministro de Economía, José Luis Daza, en un mensaje publicado en su cuenta en X.

"Bausili está haciendo lo correcto por el país"

En este marco, el funcionario aseveró que Bausili "hizo lo correcto" por Argentina. "Comprar seguro protege los activos cuando el país más los necesita. Es lo responsable", recalcó.

A continuación, Daza arremetió contra los integrantes de la AGN. "Para esta gente, comprar seguro contra incendio de tu casa es un error si la casa no se incendia", graficó.

Y luego planteó: "La casa no se quemó, sino que subió de precio. Pero esta gente dice que calculó mal. Insólito".

Por último, Daza, uno de los principales funcionarios del Ministerio que conduce Luis Caputo, sostuvo que el informe de la AGN en el que se cuestiona al BCRA es "penoso para un país con el capital humano de la Argentina".

La Auditoría General de la Nación, en un reciente informe difundido por su titular Juan Manuel Olmos, aseguró que el Banco Central perdió más de 1.000 millones de dólares debido a una especulación con el precio internacional del oro y se refirió a la polémica por el traslado del metal al exterior.

La entidad monetaria que lidera Bausili rechazó la acusación y señaló que "durante el ejercicio 2025, su posición en oro arrojó un resultado neto positivo de 2.505 millones" de dólares.