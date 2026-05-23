El Gobierno dejó afuera a Villarruel de la comitiva para el Tedeum del 25 de Mayo

El Gobierno nacional tomó la decisión de dejar afuera de la comitiva oficial para el Tedeum del próximo 25 de Mayo a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El entorno de Villarruel confirmó que la Secretaria General de Presidencia dejó afuera de la lista a la vicepresidenta para este evento por el Día de la Patria.

"La invitación al Tedeum del 25 de Mayo próxima la cursa la Secretaría General de Presidencia a través del área de Ceremonial", sostuvieron desde el Senado y precisaron que "la vicepresidente no ha sido invitada".

Se trata de una decisión que marca la profunda distancia que hay entre el presidente Javier Milei y su vicepresidenta, que llegaron juntos como fórmula ganadora en las elecciones de 2023.

No obstante, el vínculo comenzó a ser distante desde 2024, con varios cruces públicos en el medio.

La ausencia anterior de Villarruel

La vicepresidenta tampoco estuvo presente el 21 de abril cuando se realizó el homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján a un año de su muerte.

Entre los funcionarios presentes estuvieron el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

"Me pareció que estaba lo peor de la casta política", se excusó en torno a su ausencia aquel día, al afirmar que "se había politizado" la ceremonia.