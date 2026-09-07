El Gobierno denunciará a las empresas que buscan extraer petróleo de Malvinas

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. Es por infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según se informó mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, la denuncia será realizada por el canciller Pablo Quirno y el Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Alcanza a las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

En el texto que tiene la firma del presidente Javier Milei, se indicó que "la denuncia se promueve en virtud de que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659".

El Gobierno recalcó que la presentación alcanzará también a los accionistas, directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible.

La gestión de La Libertad Avanza subrayó que la denuncia "constituye una acción concreta para proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional".

"La defensa de la soberanía debe ejercerse mediante todas las herramientas jurídicas e institucionales que el Estado Nacional tiene a su alcance para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos pertenecientes a la República Argentina", remarcó y añadió que "continuará investigando y promoviendo las acciones que sean necesarias para no dejar impune ningún acto que vulnere los derechos soberanos de la República Argentina".

Prioridad en el Presupuesto

Además de la conformación de la denuncia, el Gobierno informó en el comunicado que Milei firmó una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que "priorice en la confección del Proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 2027, que deberá ser remitido al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre, el desarrollo de la Base Naval Integrada y de otros proyectos estratégicos que aseguren la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina".

"Estas medidas forman parte de una política integral destinada a fortalecer las capacidades del Estado argentino para defender su territorio, proteger sus recursos naturales y resguardar sus intereses estratégicos", culmina el anuncio.