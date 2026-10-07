"Por la fuerza, nada": el Gobierno denunciará a los estudiantes que entraron al Palacio Pizzurno para reclamar por la Ley de Financiamiento Universitario

El ministerio de Capital Humano anunció que denunciará judicialmente a los estudiantes que formaron parte de la protesta en el hall del Palacio Pizzurno.

Los alumnos, que realizaban un reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, fueron desalojados del edificio y el ministerio de Capital Humano repudió el proceder de los jóvenes en un comunicado.

"Durante el día de hoy, un grupo de manifestantes universitarios llevó adelante una toma violenta del Palacio Sarmiento, edificio donde funciona la Secretaría de Educación, dependiente de esta cartera, provocando daños al patrimonio público", expresó la cartera de Capital Humano.

En ese marco, planteó que "la evacuación del edificio fue posible gracias al trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por la ministra Alejandra Monteoliva, y la Policía Federal Argentina, a través de las autoridades y los efectivos a cargo del operativo, cuya intervención permitió recuperar las instalaciones".

"El Ministerio realizara la denuncia judicial correspondiente, a fin de que se investigue lo sucedido, se evalúen los daños ocasionados y se determinen las responsabilidades pertinentes", planteó.

Y concluyó: "Desde el Ministerio de Capital Humano reafirmamos que el dialogo y el respeto por las instituciones son los mecanismos para canalizar cualquier reclamo. No queremos volver a una Argentina donde la violencia, la intimidación, la destrucción del patrimonio público y la ocupación de edificios públicos sean utilizadas como métodos de protesta. El derecho a manifestarse debe ejercerse siempre dentro del marco de la ley y con respeto por las instituciones democráticas".