El Gobierno denunció a cinco empresas por la explotación petrolera en las Islas Malvinas

El Gobierno nacional formalizó una denuncia penal ante la Justicia federal contra cinco empresas internacionales vinculadas a la exploración y explotación ilícita de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.

La presentación busca investigar el desarrollo de actividades petroleras bajo licencias otorgadas de manera unilateral por Gran Bretaña, las cuales carecen de la autorización del Estado argentino y vulneran los derechos soberanos sobre los recursos naturales de la plataforma continental.

La denuncia fue suscripta por el canciller Pablo Quirno y contó con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. Tras el sorteo de rigor, la causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 12 de Comodoro Py, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini.

La acción judicial se interpuso por la presunta violación de la Ley 26.659, normativa que sanciona las actividades no autorizadas de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional.

Las compañías denunciadas y el alcance de las responsabilidades

Las firmas alcanzadas por la presentación oficial son:

Navitas Petroleum Development & Production Ltd.

Navitas Petroleum Atlantic Limited

Navitas Petroleum LP

JHI Associates Inc.

Eco Atlantic Oil & Gas Ltd.

El escrito no solo apunta a las sociedades comerciales, sino que solicita investigar la responsabilidad penal de directores, accionistas, gerentes, síndicos, administradores y mandatarios que hayan intervenido en las operaciones.

Asimismo, el Ejecutivo requirió medidas preventivas y solicitó la colaboración de organismos internacionales para reconstruir el entramado societario de las firmas involucradas.

El proyecto Sea Lion y la estrategia de soberanía en el Sur

La causa pone bajo la lupa las maniobras asociadas al proyecto petrolero Sea Lion, situado en la Cuenca Malvinas Norte, donde la operadora principal es Navitas Petroleum.

Esta ofensiva judicial forma parte de un esquema de medidas para reforzar la postura argentina sobre el archipiélago y los recursos del Atlántico Sur.

El Gobierno denunció a las empresas que buscan extraer petróleo de las Islas Malvinas.

En ese contexto, el presidente Javier Milei encomendó al ministro de Economía, Luis Caputo, priorizar en el Presupuesto 2027 el financiamiento para la Base Naval Integrada Ushuaia y otras obras estratégicas.

La previsión oficial es incluir partidas específicas en el proyecto de ley que ingresará al Congreso de la Nación el próximo 15 de septiembre.



