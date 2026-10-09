Menú
Seguinos
en vivo
Viernes, 9 de octubre de 2026

Firme junto al pueblo
DETALLES

El Gobierno denunció a un diputado de Unión por la Patria y a otras cuatro personas por la toma de la Secretaría de Educación

El Ministerio de Capital Humano presentó una denuncia contra el diputado Itaí Hagman y otras cuatro personas por la ocupación del Palacio Pizzurno durante una protesta estudiantil. El legislador Hagman negó haber ingresado al edificio y aseguró que se acercó para evitar una posible represión.

Galmendra
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Gobierno presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman y otras cuatro personas por los incidentes registrados en la Secretaría de Educación, en la Ciudad de Buenos Aires. 

La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, luego de la ocupación del Palacio Pizzurno durante una protesta universitaria.

La denuncia contempla presuntos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Desde el Ejecutivo señalaron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias y que será la Justicia la encargada de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los denunciados.

La respuesta de Itaí Hagman a la denuncia

Tras la denuncia, el legislador rechazó las acusaciones y sostuvo que no participó de la ocupación ni ingresó al edificio. Según explicó, se acercó al lugar después de recibir información sobre una posible intervención policial contra los estudiantes.

"No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio", afirmó en sus redes sociales.

Durante los incidentes, Hagman y la diputada Lucía Cámpora estuvieron en las inmediaciones del establecimiento e intentaron mediar para facilitar la salida de los manifestantes. Finalmente, los estudiantes abandonaron el lugar por un pasillo habilitado por la Policía Federal.

Por su parte, la manifestación inició con una sentada frente al Palacio Pizzurno y luego continuó con el ingreso de estudiantes al hall central. Los reclamos apuntaban al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas Progresar y mayores recursos para las universidades públicas.

El episodio profundizó la tensión entre el Gobierno y el sector universitario, que convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La movilización buscará exigir la aplicación de la ley y una mayor asignación presupuestaria para el sistema educativo.

Esta nota habla de:
1
Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante
VOLVER A NACER

Es policía, tiene dos hijos y debía más de $10 millones: la gente de Crónica la ayudó a saldar sus deudas para poder salir adelante

2
Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES
FORMACIÓN

Aprender un oficio y cobrar hasta $420.000: cómo anotarse en la ayuda clave de ANSES

3
Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita
ATERRADOR

Le desaparecían cosas de su casa, instaló una cámara para atrapar al ladrón y se llevó una sorpresa insólita

4
Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"
DIABETES EN LA ALTA COMPETENCIA

Rodolfo Arruabarrena abrió su corazón y habló de su enfermedad: "Tengo un hermano que la tiene desde hace más de 30 años y ahora me tocó a mi, pero lo mío fue por estrés"

5
¡EXCLUSIVO! Mujer policía tiene dos hijos y debe más de $10 millones: "Vivo en una casilla"
CONMOCIÓN

¡EXCLUSIVO! Mujer policía tiene dos hijos y debe más de $10 millones: "Vivo en una casilla"