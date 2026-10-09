El Gobierno denunció a un diputado de Unión por la Patria y a otras cuatro personas por la toma de la Secretaría de Educación

El Gobierno presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado de Unión por la Patria Itaí Hagman y otras cuatro personas por los incidentes registrados en la Secretaría de Educación, en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, luego de la ocupación del Palacio Pizzurno durante una protesta universitaria.

La denuncia contempla presuntos delitos de usurpación, resistencia a la autoridad, lesiones y daños. Desde el Ejecutivo señalaron que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias y que será la Justicia la encargada de determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los denunciados.

La respuesta de Itaí Hagman a la denuncia

Tras la denuncia, el legislador rechazó las acusaciones y sostuvo que no participó de la ocupación ni ingresó al edificio. Según explicó, se acercó al lugar después de recibir información sobre una posible intervención policial contra los estudiantes.

"No participé de la protesta ni entré al edificio en ningún momento. Me acerqué cuando me avisaron que estaban por reprimir a los estudiantes y que los estaban amenazando dentro del edificio", afirmó en sus redes sociales.

Durante los incidentes, Hagman y la diputada Lucía Cámpora estuvieron en las inmediaciones del establecimiento e intentaron mediar para facilitar la salida de los manifestantes. Finalmente, los estudiantes abandonaron el lugar por un pasillo habilitado por la Policía Federal.

Por su parte, la manifestación inició con una sentada frente al Palacio Pizzurno y luego continuó con el ingreso de estudiantes al hall central. Los reclamos apuntaban al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas Progresar y mayores recursos para las universidades públicas.

El episodio profundizó la tensión entre el Gobierno y el sector universitario, que convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre. La movilización buscará exigir la aplicación de la ley y una mayor asignación presupuestaria para el sistema educativo.