El Gobierno designó a Adolfo Cambiaso como embajador internacional del deporte argentino: qué función cumplirá

El Gobierno designó este martes a Adolfo Cambiaso para una misión especial destinada a promover internacionalmente el deporte argentino, con especial énfasis en el polo.

La decisión fue oficializada esta madrugada a través del Decreto 1116/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Encomiéndase al señor Adolfo Cambiaso, con carácter "ad honorem", el cometido especial de contribuir a la promoción internacional del deporte argentino", indica el artículo 1 de la disposición.

De este modo, Cambiaso tendrá la categoría protocolar de Embajador Extraordinario y Plenipotenciario mientras dure el cometido asignado. Sin embargo, destacaron que el nombramiento no implica su incorporación al cuerpo permanente del Servicio Exterior de la Nación.

La función será ejercida ad honorem y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, que deberá establecer los mecanismos de trabajo y los lineamientos para desarrollar las actividades de promoción internacional.

Según los fundamentos del decreto, el objetivo es utilizar la proyección internacional del deporte argentino como una herramienta para impulsar la difusión de bienes y servicios nacionales, generar contactos comerciales y promover los atractivos turísticos del país.

En particular, el Gobierno destacó al polo argentino como una disciplina con reconocimiento mundial y vinculada a una tradición deportiva que puede contribuir a fortalecer la presencia del país en el exterior.

Además, la normativa señala que las actividades económicas relacionadas con el deporte pueden generar oportunidades para las exportaciones de bienes y servicios, además de favorecer nuevos negocios y el turismo.

En tanto, entre los argumentos para elegir a Cambiaso, el decreto destaca su trayectoria deportiva y reconocimiento internacional como referente del polo argentino.

Por último, el Ejecutivo resaltó que la designación no generará una remuneración para el polista ni erogaciones presupuestarias para el Estado nacional. Su trabajo estará articulado con la Cancillería y se desarrollará mientras permanezca vigente el cometido especial.