El Gobierno destina más de $50.000 millones por mes a la recomposición salarial de militares y fuerzas de seguridad

El Gobierno nacional puso en marcha una recomposición salarial para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Federales de Seguridad que demandará una inversión superior a los $50.000 millones mensuales. La medida no se limita a una suba general: combina incrementos del haber básico con la creación, modificación y actualización de una batería de suplementos y compensaciones, pensados para reconocer las particularidades de cada fuerza.

Para el personal militar, el aumento acumulado será del 12,22% entre septiembre y diciembre de 2026, con un primer tramo del 6,9% que rige desde el 1° de septiembre y alcanza a todos los grados y jerarquías, incluidos los retirados. Ese incremento se suma al 17,62% otorgado entre enero y agosto, de modo que la mejora proyectada para el haber militar se acerca al 32% hacia fin de año. A eso se agrega el reciente Suplemento por Título, que suma adicionales del 10%, 15% y 25% sobre el sueldo del grado según el nivel educativo alcanzado.

Fuerza por fuerza: los nuevos suplementos

En el terreno de la seguridad, el Ministerio de Seguridad Nacional dispuso un aumento transversal del haber básico desde septiembre para las cinco fuerzas bajo su órbita: Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Servicio Penitenciario Federal y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El grueso de la recomposición, sin embargo, pasa por los adicionales, que buscan compensar el riesgo, la criticidad de las tareas y los destinos operativos que hasta ahora no tenían un reconocimiento específico.

Gendarmería y Prefectura concentran buena parte de las mejoras. Se amplía el suplemento Destino Estratégico de Operaciones (D.E.O.) para los efectivos desplegados en los Planes Operativos del Ministerio -unos 3.510 en total-, con incrementos de entre el 20% y el 30% del haber neto y hasta el 35% en las jerarquías más bajas, y se crea un adicional de Alto Riesgo para la Agrupación Albatros. Ambas fuerzas, además, actualizan el Suplemento Zona con nuevos destinos y coeficientes, lo que impacta en cerca de 16.500 agentes. En la Policía Federal se crea un suplemento de Responsabilidad Profesional Sanidad y se elevan un 30% las compensaciones por Custodia, Ferroviaria y los Servicios Adicionales; en la aeroportuaria, una nueva bonificación por Destino de Alta Complejidad para Aeroparque y Ezeiza representa hasta un 15% más para 2.100 efectivos de las categorías más bajas. El Servicio Penitenciario Federal, por su parte, avanza hacia la equiparación con el resto de las fuerzas, con la modernización del Suplemento Zona y nuevos adicionales por riesgo, grupos especiales y contacto con internos de alto perfil.

Un plus para Comandos y el Programa F-16

El paquete incluye también un reconocimiento específico para las capacidades más especializadas de las Fuerzas Armadas. Por decisión del presidente Javier Milei y en articulación con el Ministerio de Defensa, desde septiembre se suma un suplemento particular para el personal de Comandos y Fuerzas Especiales y para quienes cumplen funciones vinculadas al Programa F-16 Peace Condor, una iniciativa que el Gobierno enmarca en el proceso de modernización de la fuerza.

Desde el Ejecutivo resumieron que el conjunto de medidas apunta a "fortalecer y recuperar las Fuerzas Federales de Seguridad y las Fuerzas Armadas, mejorando las condiciones del personal y reconociendo las características específicas de sus tareas".