El Gobierno dispuso una reorganización del Renar y amplió sus funciones

El Gobierno avanzó este viernes con una nueva modificación en el sistema de control de armas al establecer la nueva estructura y las atribuciones del Registro Nacional de Armas (Renar). En ese sentido, el organismo funcionará como una entidad desconcentrada del Ministerio de Seguridad Nacional, conducido por Alejandra Monteoliva.

La normativa, que fue formalizada a través del Decreto 770/2026, publicado en el Boletín Oficial, dispone que el Renar tendrá entre sus principales objetivos "prevenir y combatir la violencia armada y el tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y materiales relacionados".

En esa línea, para cumplir con esas funciones, el organismo tendrá responsabilidades sobre la registración, fiscalización y control de armas, además de intervenir en su fabricación, comercialización, adquisición, transferencia y traslado.

Uno de las principales cambios está relacionado con la conducción del organismo. El Renar será encabezado por un director ejecutivo con rango y jerarquía de secretario, mientras que contará con un subdirector con rango y jerarquía de subsecretario. Ambos funcionarios serán designados por el Poder Ejecutivo, lo que implica una elevación del nivel jerárquico de la conducción respecto del esquema anterior.

Además, el decreto amplía las facultades del Renar sobre las distintas etapas vinculadas con los materiales controlados. Entre otras tareas, podrá intervenir en los controles de tenencia y portación, importación, exportación y tránsito de armas, además de disponer secuestros, incautaciones y decomisos y participar en la destrucción de materiales controlados. El organismo también tendrá bajo su órbita el Banco Nacional de Materiales Controlados y su red de depósitos.

A partir de la nueva estructura, el director ejecutivo tendrá facultades para dictar actos administrativos, imponer sanciones y establecer medidas preventivas o cautelares sobre las personas físicas y jurídicas sometidas al control del Renar. Entre esas medidas se contempla la suspensión preventiva de autorizaciones o habilitaciones y la inmovilización administrativa de materiales controlados.

El decreto incorpora además al Renar dentro del listado de organismos desconcentrados del Ministerio de Seguridad Nacional, junto con la Agencia Federal de Emergencias, el Servicio Penitenciario Federal y las principales fuerzas federales de seguridad.

La inclusión en esa categoría no significa que el Registro tenga el mismo rango que Gendarmería, Prefectura, Policía Federal o la Policía de Seguridad Aeroportuaria, sino que establece una categoría administrativa común dentro de la cartera.

El Ejecutivo también había dispuesto en 2025 el regreso del nombre Renar en reemplazo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), recuperando la denominación histórica del organismo creado en 1975.