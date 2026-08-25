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Martes, 25 de agosto de 2026

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El Gobierno evalúa postergar la apertura de ofertas para la privatización de AySA

El Poder Ejecutivo analiza posponer la recepción de propuestas económicas para la concesión de la empresa de agua y saneamiento.

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El Gobierno nacional evalúa extender los plazos de la licitación pública para la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)

La fecha límite para la apertura de las ofertas económicas estaba programada para este jueves, pero las autoridades analizan posponer el cronograma licitatorio tras los pedidos de prórroga presentados por parte de los grupos empresariales interesados en participar del proceso.

Solicitud de las empresas y plazos del proceso

La decisión de aplazar la presentación de propuestas responde a los requerimientos técnicos formulados por las compañías operadoras que adquirieron los pliegos. 

Las firmas solicitaron un margen de tiempo adicional para consolidar el análisis financiero de la infraestructura y finalizar la estructuración de sus ofertas.

De oficializarse la modificación del calendario operativo, la recepción y apertura de sobres se reprogramará para mediados de septiembre. 

El esquema contempla la venta inicial del paquete accionarlo mayoritario de la firma que presta servicios de agua potable y cloacas a 14 millones de habitantes en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense.

Valuación de activos y etapas de la venta

Para fijar las condiciones económicas del proceso, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) determinó la Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial en $790.074,6 millones

Dicho monto refleja el valor económico de la red de instalaciones de la empresa estatal sobre el cual se calcularán los compromisos de inversión y la rentabilidad de la futura concesionaria.

El plan impulsado por el Ministerio de Economía prevé la licitación del control operativo de la compañía en una primera fase. 

Posteriormente, el esquema oficial contempla una oferta pública inicial para colocar un 39% de las acciones restantes en la Bolsa de Comercio, mientras que un 10% del capital continuará reservado para el programa de propiedad participada de los trabajadores.

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