El Gobierno extendió el plazo para presentar ofertas para la privatización de AySA

El Gobierno de Javier Milei prorrogó el plazo para presentar ofertas en la licitación para la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA). La fecha límite original era este jueves 27 de agosto y ahora pasó al martes 15 de septiembre.

La medida fue confirmada mediante la Resolución 1386 del Ministerio de Economía publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma del ministro Luis Caputo.

La presentación de ofertas había sido fijada originalmente para el 27 de agosto y los interesados podían consultar los pliegos hasta el 12. Con la extensión, ambas fechas se reprogramaron para el 15 y el 1° de septiembre, respectivamente.

Sobre la licitación

A mediados de mayo, el Poder Ejecutivo autorizó el llamado a licitación pública nacional e internacional para la privatización de AySA, la empresa a cargo de brindar el servicio de agua potable y el tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y 26 municipios del conurbano.

El área de la concesión de AySA.

El objetivo de la gestión libertaria es que el 90% del paquete accionario quede bajo control privado, mientras el 10% restante seguirá en manos de los trabajadores.

El Ejecutivo ya había aprobado los contratos de concesión por 30 años, con posibilidad de una prórroga por otros 10. Durante ese período, AySA mantendrá la explotación exclusiva del servicio en el área regulada.

Para fijar las condiciones económicas del proceso, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) determinó la Base de Activos Regulatorios (BAR) inicial en $790.074,6 millones. Dicho monto refleja el valor económico de la red de instalaciones de la empresa estatal sobre el cual se calcularán los compromisos de inversión y la rentabilidad de la futura concesionaria.