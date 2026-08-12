El Gobierno fijó límites de inversión y exigió un piso de liquidez del 10% para proteger los recursos de los empleadores

El Ministerio de Economía dictó la Resolución 1276/2026 para fijar las pautas de inversión de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL).

La medida busca preservar el valor de los aportes de los empleadores y garantizar la liquidez necesaria para el pago de prestaciones. Con esta norma, las carteras deberán estar integradas en pesos y limitar la concentración de riesgos.

Instrumentos autorizados y exigencia de alta liquidez

Las Entidades Habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV) solo podrán invertir en instrumentos negociados en mercados locales. E

tre los activos permitidos figuran títulos del Estado Nacional, deuda provincial, depósitos en entidades reguladas por el Banco Central (BCRA) y Obligaciones Negociables (ONs) privadas.

Para las ONs privadas y los títulos subnacionales se exigirá una calificación de riesgo "AAA" otorgada por al menos dos agencias.

Además, la reglamentación exige mantener un piso mínimo del 10% del patrimonio en activos de alta liquidez y bajo riesgo, como depósitos a la vista o Letras del Tesoro Nacional de corto plazo.

TOPES DE INVERSIÓN POR ACTIVO (% del patrimonio total del FAL)

- Depósitos bancarios por entidad: Hasta 15%

- Deuda provincial / CABA total: Hasta 15% (máximo 5% por jurisdicción)

- Obligaciones Negociables totales: Hasta 20% (máximo 10% por emisor)

- Instrumentos Dólar Link / Duales: Hasta 10%

- Activos de alta liquidez: Mínimo 10% (obligatorio)

Límites de concentración y plazos de adecuación

Los rendimientos deberán ajustarse a Tasa Fija, TAMAR, inflación mediante CER o tipo de cambio oficial. Para evitar conflictos de interés, la resolución prohíbe a las administradoras invertir en títulos o depósitos de la propia entidad o de sus firmas vinculadas.

En caso de que un activo pierda la calificación "AAA", la administradora dispondrá de un plazo de 180 días corridos para venderlo. Si la liquidez cae por debajo del 10% por el pago de prestaciones, habrá 90 días para recomponerla. La CNV reglamentará los detalles operativos en un plazo de 45 días.