El Gobierno frenó suspensiones de Vouchers Educativos ante el aumento de la morosidad

El Gobierno de Javier Milei suspendió la posibilidad de cesar la asistencia "Vouchers Educativos" a las familias que adeuden cuotas en colegios privados con subvención estatal. La medida se produjo en medio del elevado nivel de morosidad de los hogares argentinos.

La decisión fue formalizada mediante la Resolución 505/2026, publicada en el Boletín Oficial, con la firma del secretario de Educación, Carlos Torrendell. Dispone congelar temporalmente parte del reglamento general del programa.

Vouchers Educativos es un programa que permite cubrir hasta el 50% de la cuota mensual sobre la jornada simple en instituciones educativas de gestión privada del 75% de aporte estatal o más. Para acceder al beneficio, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos Vitales y Móviles, que en agosto equivalen a $2.636.200.

Qué dicen los artículos que suspendió el Gobierno

La resolución oficial suspende durante 2026 la aplicación del artículo 14 y el 21, inciso e, de la reglamentación del programa con el objetivo de garantizar que las familias beneficiarias no sufran interrupciones en la ayuda estatal durante el ciclo lectivo en curso.

El artículo 14 se refiere a la regularidad en el pago de las cuotas escolares determinando que "la escuela deberá informar mensualmente por plataforma la nómina de adjudicados que adeuden cuotas".

Además, establece que "ante la falta de pago de dos cuotas, el beneficio será suspendido hasta que se regularice la situación, permitiendo luego el cobro retroactivo. En caso de acumularse tres cuotas impagas, el Voucher Educativo será cancelado".

En tanto, el artículo 21, inciso e, determina el cese de la prestación del beneficio por adeudar tres o más cuotas escolares. Con la actual suspensión de su vigencia, ambas disposiciones no tendrán efecto en lo que resta del año.

La decisión de la gestión libertaria está vinculada con el crecimiento de la morosidad en los colegios privados. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de Argentina (AIEPA) estimó que el 11% de las familias registra demoras para abonar las cuotas, frente al 7% del año pasado.