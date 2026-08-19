El Gobierno llamó a licitación para privatizar el Belgrano Cargas por 50 años

El Gobierno Nacional convocó a licitación pública nacional e internacional para concesionar por 50 años las líneas ferroviarias de cargas Belgrano, San Martín y Urquiza.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en su cuenta en la red social X y la resolución sale este jueves en el Boletín Oficial.

"Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay", expresó Caputo.

Agregó que "la concesión se dará bajo un régimen de acceso abierto, con Planes de Inversiones Obligatorias y la posibilidad de acceder a los beneficios del RIGI para quienes inviertan al menos USD 200 millones en la renovación de vías".

El Belgrano Cargas camino a la privatización.

Caputo puntualizó que "durante décadas el Estado sostuvo un sistema que se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes. Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces".

"Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente. Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló", afirmó el ministro.

Y concluye el texto señalando que "el sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener".

"Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Este es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones que lleva adelante el Gobierno Nacional", señaló.

Por último, la decisión quedó formalizada a través de la Resolución 1350/2026, publicada esta madrugada en el Boletín Oficial y que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.