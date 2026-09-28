El Gobierno logró renovar el 100% de los vencimientos de deuda en pesos

El Gobierno de Javier Milei anunció este lunes que logró renovar la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos que operaban en la jornada y no liberó fondos extra al mercado.

Según informó a través de la Secretaría de Finanzas, adjudicó $8,62 billones en la licitación de deuda en pesos, luego de recibir ofertas por un total de $9,77 billones, lo que equivale a un rollover de 100,08%.

"100% de roll en un contexto internacional sumamente adverso y a tasas en torno a las del mercado secundario", resaltó Felipe Núñez, uno de los funcionarios con mayor cercanía al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

De acuerdo a lo que precisó Núñez en un mensaje publicado en su cuenta en X, la licitación quedó de la siguiente manera:

LECAP a 15/01/27 (T15E7) - $2,85 billones 2.17% TEM, 29,36% TIREA.

CER: 31/05/27 (TZXY7) $1,02 billones a 5.97% TIREA CER.

TAMAR:30/07/27 (TML27) $2,92 billones con un margen de 3.63% sobre TAMAR.

Dólar Linked a: 30/10/26 (D30O6) - $1,17 billones a 9.06% TIREA. 30/11/26 (D30N6) - $0,66 billones a 7.38% TIREA.

Asimismo, acorde con las proyecciones del secretario de Finanzas, Federico Furiase, la gestión de La Libertad Avanza logró posponer casi el 50% de los vencimientos de deuda para después de las elecciones presidenciales de 2027.

"El bajo stock de deuda consolidada en moneda local se alcanzó extendiendo fuertemente la duración del perfil de vencimientos (45% vence post octubre 2027) y recomponiendo reservas en pesos del Tesoro en el BCRA", subrayó el funcionario en una publicación en sus redes sociales.