El Gobierno mantuvo el superávit fiscal en agosto: acumula un resultado primario de 1,1% del PBI

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció este viernes que el Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto.

El dato fue celebrado por el presidente Javier Milei que un mensaje publicado en su cuenta en X resaltó que "el superávit fiscal" es una "política de Estado" y difundió el informe del titular del Palacio de Hacienda.

En la publicación que realizó en sus redes sociales, Caputo remarcó que el superávit financiero registró en agosto un incremento de 62,8% en comparación con igual mes del año pasado.

Asimismo, indicó que en el mes, el pago de intereses netos de tenencias intra sector público alcanzó los $1.354.793 millones.

En este marco, el ministro de Economía ponderó que en lo que va del año "el SPN acumuló un superávit primario de aproximadamente 1,1% del PIB y un superávit financiero de aproximadamente 0,2% del PIB".

En tanto, precisó que el gasto primario se redujo 0,5% en términos reales en relación a agosto del año pasado mientras que "las transferencias a universidades, las prestaciones del PAMI, la Asignación Universal por Hijo y las pensiones no contributivas registraron incrementos reales de 9,7%, 4,9%, 4,7% y 4,2%, respectivamente".

"Desde el inicio de la gestión, el orden fiscal se alcanzó mediante la reducción del gasto público, habiendo llevado adelante en simultáneo una reducción de impuestos acumulada equivalente a alrededor de 3% del PIB. Tal como prevé el proyecto de Presupuesto 2027, el SPN alcanzará el año que viene un superávit financiero cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo, algo inédito en la historia del país", sentenció Caputo.