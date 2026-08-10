Menú
Seguinos
en vivo
Lunes, 10 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
BOLETÍN OFICIAL

El Gobierno modificó el esquema de privatización de Belgrano Cargas: qué hará con los fondos de la venta de trenes

El Ejecutivo realizó cambios en el esquema de privatización de Belgrano Cargas. De este modo, se busca que los recursos generados por la venta del material queden afectados de manera específica al financiamiento de las obras ferroviarias.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Gobierno modificó este lunes el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y estableció que los fondos obtenidos por la venta de material rodante serán destinados a financiar las obras, que deberán realizar los futuros concesionarios ferroviarios.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el Decreto 282/2026 y establece que tanto el dinero obtenido mediante el remate público del material rodante como el proveniente de la venta de los trenes incluidos en los contratos de concesión de vías deberán ser asignados a un fideicomiso específico.

El cambio fue confirmada en el marco del proceso de privatización total de Belgrano Cargas, autorizado previamente por el Gobierno. En ese sentido, el esquema contempla la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio. 

En ese contexto, el material rodante será vendido mediante remates públicos, mientras que las vías y sus inmuebles aledaños serán entregados bajo contratos de concesión de obra pública.

En el texto oficial, se destaca que el dinero de esas ventas tendrá un destino único: financiar y pagar las obras a cargo de los concesionarios. De esta manera, el Gobierno reemplaza el mecanismo anterior por un fideicomiso destinado específicamente a administrar los recursos vinculados con las obras ferroviarias.

Según los fundamentos del decreto, la modificación busca darle mayor eficiencia y celeridad al financiamiento de las obras. Ante esto, el Ejecutivo sostuvo que el mecanismo anterior podía generar demoras debido a que el fideicomiso existente administra distintas fuentes de financiamiento y cuenta con una pluralidad de beneficiarios. El nuevo esquema apunta a acelerar los desembolsos y favorecer el cumplimiento de las obras obligatorias previstas en las futuras concesiones.

El decreto también instruye al Ministerio de Economía a implementar el nuevo fideicomiso y asignarle los recursos provenientes de la venta del material rodante. Además, la cartera deberá determinar el precio de venta de los trenes incluidos en los contratos de concesión, tomando como valor mínimo de referencia la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La modificación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Esta nota habla de:
1
Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia
RELATO

Casi muere por una grave perforación intestinal, asegura que visitó el infierno y al volver dibujó su aterradora experiencia

2
Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas
FARÁNDULA

Quién se va de "Gran Hermano: Generación Dorada" este lunes 10 de agosto, según las encuestas

3
Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones
DETALLES

Línea F del subte: qué barrios conectará y cómo se llamarán las estaciones

4
Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix
INTERESANTE

Tiene 6 capítulos, está inspirada en una historia real y es la miniserie criminal más vista de Netflix

5
La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad
FARÁNDULA

La opinión de Luis Ventura: balance aprobado por unanimidad

Últimas noticias de Boletín Oficial