El Gobierno modificó el esquema de privatización de Belgrano Cargas: qué hará con los fondos de la venta de trenes

El Gobierno modificó este lunes el esquema financiero previsto para la privatización de Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima y estableció que los fondos obtenidos por la venta de material rodante serán destinados a financiar las obras, que deberán realizar los futuros concesionarios ferroviarios.

La medida quedó formalizada mediante el Decreto 718/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma modifica el Decreto 282/2026 y establece que tanto el dinero obtenido mediante el remate público del material rodante como el proveniente de la venta de los trenes incluidos en los contratos de concesión de vías deberán ser asignados a un fideicomiso específico.

El cambio fue confirmada en el marco del proceso de privatización total de Belgrano Cargas, autorizado previamente por el Gobierno. En ese sentido, el esquema contempla la desintegración vertical y la separación de las actividades y bienes de cada unidad de negocio.

En ese contexto, el material rodante será vendido mediante remates públicos, mientras que las vías y sus inmuebles aledaños serán entregados bajo contratos de concesión de obra pública.

En el texto oficial, se destaca que el dinero de esas ventas tendrá un destino único: financiar y pagar las obras a cargo de los concesionarios. De esta manera, el Gobierno reemplaza el mecanismo anterior por un fideicomiso destinado específicamente a administrar los recursos vinculados con las obras ferroviarias.

Según los fundamentos del decreto, la modificación busca darle mayor eficiencia y celeridad al financiamiento de las obras. Ante esto, el Ejecutivo sostuvo que el mecanismo anterior podía generar demoras debido a que el fideicomiso existente administra distintas fuentes de financiamiento y cuenta con una pluralidad de beneficiarios. El nuevo esquema apunta a acelerar los desembolsos y favorecer el cumplimiento de las obras obligatorias previstas en las futuras concesiones.

El decreto también instruye al Ministerio de Economía a implementar el nuevo fideicomiso y asignarle los recursos provenientes de la venta del material rodante. Además, la cartera deberá determinar el precio de venta de los trenes incluidos en los contratos de concesión, tomando como valor mínimo de referencia la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

La modificación entra en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Economía, Luis Caputo.