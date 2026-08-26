El Gobierno modificó la Ley de Tránsito: cuáles son los nuevos requisitos que deberán cumplir los vehículos 0 km

El Gobierno modificó este miércoles la reglamentación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial y definió nuevos requisitos para los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados de producción seriada y cero kilómetro. La medida alcanza tanto a las unidades fabricadas en la Argentina como a aquellas que sean importadas.

Las modificaciones quedaron formalizadas esta madrugada mediante el Decreto 796/2026, publicado en el Boletín Oficial. La normativa reemplazó el antiguo artículo 28 de la Ley 24.449, referido a las condiciones de seguridad que deben cumplir los vehículos.

A partir de este cambio, la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía será la encargada de otorgar la Licencia de Configuración de Modelo (LCM).

En tanto, la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Vicejefatura de Gabinete tendrá bajo su responsabilidad la Licencia de Configuración Ambiental (LCA).

Ambos organismos, junto con la Secretaría de Transporte, tendrán facultades para fiscalizar el cumplimiento de los artículos 28 al 33 de la Ley de Tránsito. Estas disposiciones contemplan distintos requisitos técnicos y de seguridad para los vehículos, además de especificaciones vinculadas con el sistema de iluminación que deberán incorporar.

Para obtener las licencias correspondientes, los fabricantes e importadores deberán acreditar que cada modelo cumple con las exigencias de seguridad activa y pasiva y con las condiciones ambientales establecidas. El trámite contempla la presentación de una declaración jurada y de la documentación prevista en el denominado "Anexo P", que establece el procedimiento para obtener la LCM y la LCA.

Las solicitudes serán analizadas por las autoridades competentes y, cuando se verifique el cumplimiento de las condiciones exigidas, se otorgarán las licencias correspondientes.

La nueva reglamentación también contempla la posibilidad de validar certificaciones emitidas por organismos nacionales o internacionales reconocidos, con el objetivo de acreditar el cumplimiento de determinados estándares.

Entre las alternativas contempladas aparece la homologación bajo estándares internacionales, como los reconocidos por la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) de Estados Unidos mediante el documento denominado Blue Ribbon Letter.

Por último, para utilizar este mecanismo, deberá acreditarse la correspondencia entre la certificación, la marca, el modelo y el número de identificación vehicular (VIN), dentro del nuevo esquema de control establecido por el Gobierno.