El Gobierno de Javier Milei oficializó 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público

El presidente Javier Milei oficializó este martes 63 nombramientos en la Justicia y el Ministerio Público, a través de los decretos 876/2026 al 938/2026 publicados en el Boletín Oficial.

La medida fue formalizada luego de que los candidatos obtuvieran los correspondientes acuerdos del Senado de la Nación. Del total de designaciones, 42 corresponden a cargos judiciales. La nómina contempla jueces de primera instancia, integrantes de tribunales orales y vocales de cámaras nacionales y federales.

La mayor cantidad de cargos se concentra en la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hay designaciones en Córdoba, Santa Fe, Catamarca, Chubut y la provincia de Buenos Aires.

Entre los nombramientos se encuentran Valeria Pérez Casado, como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial; Florentino Malaponte, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario; Walter Alfredo Cavassa, como juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°12; y María Soledad Mancini, como vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba. También fueron designados magistrados para distintos juzgados civiles, comerciales, criminales y correccionales.

En tanto, el segundo grupo está integrado por 21 funcionarios del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa. Entre ellos figuran fiscales generales, fiscales ante juzgados nacionales y federales, defensores públicos y defensores especializados en distintas áreas.

Entre los nombres oficializados aparecen Santiago Roldán, como fiscal general ante los tribunales orales en lo Penal Económico de la Capital Federal; Natalia Cecilia Crede, María Ángeles Ramos y Daniel Fernando Cano, además de distintos defensores públicos con funciones en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias como Salta, Formosa, La Rioja, Santiago del Estero y Buenos Aires.

Cuáles son los 63 nombramientos

La nómina de 42 cargos judiciales incluye a Valeria Pérez Casado, Florentino Malaponte, Walter Alfredo Cavassa, Florencia Inés Córdoba, Javier Rodrigo Pereyra, Valeria Alejandra Rico, Alicia Isabel Braghini, María Virginia Miguel Carmona, Vanesa Silvana Alfaro, Ramiro Ariel Mariño, Julio César Di Giorgio, Sergio Buitrago, Ramiro Velasco, Pablo César Cina, Miguel Ángel Asturias, Karina Gabriela Rapkinas, José María Abram Lujan, Sebastián Rodrigo Ghersi, María Soledad Mancini, Diego Andrés Villanueva, Fernando Carlos Damián Pascual, Maximiliano Alberto Leandro Callizo, Sergio Alejandro Echegaray, Mariana Salduna, Bárbara Rastellino, Gustavo Alejandro Roque Cultraro, Lucila Califano, Juan Pablo Ángel Sala, Ángela Cecilia Pagano Mata, Federico Alfredo Battilana, Juan Manuel Cabral, Evangelina María Lasala, Facundo Carlos Cortés, Santiago Juan Schiopetto, Santiago Villagrán, Pilar Fernández Escarguel, Sebastián Pedro Ruiz, Juan Santiago Ylarri, Adolfo Omar Piendibene, Andrés Guillermo Fraga, Albertina Anatonia Carón y Ana María Busleiman.

Por su parte, los 21 cargos del Ministerio Público quedaron distribuidos entre fiscales y defensores: Ana Clarisa Galán Muñoz, Pedro Mariano Rebollo, Maximiliano Eduardo Nicolás, Leandro Gastón, Nuria Saba Sardañons, Paula Inés Lo Gioia, Carlos Nicolás Escandar, María Esther Pinos, Matías Ezequiel Eidem, Juan Noel Varela, Esteban José Chervin, Patricia Luján Cisnero, Ornella Romina Riggittano, Santiago Roldán, Natalia Cecilia Crede, Germán Luis Artola, Daniel Fernando Cano, José Nicolás Celestino Chumbita, Hernán Enrique Figueroa, Sofía Beatriz del Milagro Martín y María Ángeles Ramos.

En conjunto, los 63 nombramientos formalizados por el Ejecutivo alcanzan juzgados, tribunales, cámaras, fiscalías y defensorías nacionales y federales.

La tanda quedó concentrada en los decretos 876/2026 al 938/2026 y se produjo después de la aprobación de los pliegos por parte del Senado. De esta manera, el Gobierno completó una amplia serie de designaciones que involucró cargos vacantes en distintos puntos del país.