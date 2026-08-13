El Gobierno oficializó a Adriana Baravalle como nueva secretaria de Innovación en reemplazo de Darío Genua

El Gobierno oficializó este jueves a Adriana Baravalle como la nueva secretaria de Innovación, en reemplazo de Darío Genua. La designación fue impulsada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien tendrá bajo su órbita política el control del área.

El nombramiento quedó formalizado esta madrugada mediante el Decreto 730/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente y el jefe de Gabinete. Baravalle llega al cargo con un perfil principalmente técnico y académico, especializado en inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad.

Según fuentes de la Casa Rosada, su incorporación a la estructura del Gobierno se produjo a partir de una recomendación del CEO de Globant, Martín Migoya, quien la presentó ante Santilli.

La flamante funcionaria estará al frente de una secretaría que hasta fines de julio era conducida por Genua, cuya salida se produjo después de diferencias con Santilli. Según fuentes oficiales, el jefe de Gabinete había definido su desplazamiento por una "distancia irreconciliable", mientras que en el Gobierno también se analizaba el vínculo de Genua con el sector de Santiago Caputo.

Con la llegada de Baravalle, Santilli buscará conducir la Secretaría de Innovación a través de la nueva funcionaria, que en el organigrama depende de la vicejefatura a cargo de Ignacio Devitt.

A pesar del cambio, Caputo mantendría un buen vínculo con Santilli y, según trascendió, buscará articular con Baravalle en cuestiones estratégicas que requieran coordinación con Estados Unidos.

Quién es Adriana Baravalle

Baravalle cuenta con un doctorado en Inteligencia Artificial por la American Andragogy University y una maestría en Ciencia de Datos y Gestión del Conocimiento por la Universidad Austral. Además, es doctoranda en Ingeniería en esa institución y desarrolla actividades como investigadora y profesora universitaria.

La flamante secretaria también dirige el Laboratorio de Tecnologías Exponenciales de la Universidad Austral y es fundadora y directora académica de synapsIA, una red regional de especialistas en inteligencia artificial.

Entre sus principales áreas de investigación se encuentran la IA, la criptografía poscuántica y las infraestructuras críticas, además de su participación en proyectos científicos internacionales.

La llegada de Baravalle tendrá como objetivo profundizar la agenda de innovación y transformación tecnológica del Estado, promover el desarrollo y la adopción de nuevas tecnologías y fortalecer la articulación entre el sector público, las empresas y el ámbito científico y académico.