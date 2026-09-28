El Gobierno oficializó el feriado nacional del 9 de noviembre por la visita del papa León XIV

El Gobierno oficializó este lunes los feriados establecidos por la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto 1103/2026, publicado en el Boletín Oficial. "Decláranse de interés nacional la visita oficial a la REPÚBLICA ARGENTINA de Su Santidad el Papa LEÓN XIV y las actividades oficiales, institucionales, protocolares y de organización vinculadas con dicha visita", indica el artículo 1 de la normativa.

Según la normativa, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. La medida alcanza a toda la Argentina y fue anunciada por el Ejecutivo en el marco de las actividades oficiales previstas durante la visita del sumo pontífice.

Además, el Gobierno dispuso jornadas de feriado específicas para las jurisdicciones que formarán parte del recorrido papal. El martes 10 de noviembre será feriado en la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Córdoba, mientras que el miércoles 11 regirá únicamente en la provincia de Buenos Aires.

Durante su estadía, León XIV tiene previsto realizar actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. La agenda incluirá encuentros oficiales, institucionales y protocolares, además de distintas actividades vinculadas con su visita pastoral.

El decreto también declaró de interés nacional la visita oficial del Papa y todas las actividades relacionadas con su organización. El objetivo es coordinar las distintas acciones necesarias para garantizar el desarrollo del evento.

Para esa tarea, el Ejecutivo creó una unidad temporaria dentro de la Jefatura de Gabinete, que tendrá a su cargo planificar, coordinar y articular las acciones vinculadas con la llegada del pontífice.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había anticipado la disposición y explicó que los feriados del martes y miércoles estarán limitados a las jurisdicciones involucradas en la agenda papal.

De esta manera, el cronograma contempla un feriado nacional y dos jornadas de alcance jurisdiccional, mientras el Gobierno avanza con los preparativos para la visita de León XIV.