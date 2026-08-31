El Gobierno oficializó el pago de un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

El Gobierno oficializó este lunes un bono previsional de hasta $70.000 para septiembre destinado a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 824/2026, publicado en el Boletín Oficial. El refuerzo se abonará durante septiembre a los beneficiarios que cumplan con las condiciones previstas por el Gobierno.

El bono completo corresponderá a quienes, sumando todos los haberes de las prestaciones que perciben, cobren un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado.

En el caso de quienes superen el haber mínimo, el refuerzo será proporcional. El monto se calculará de manera que, junto con el haber previsional, permita alcanzar el límite establecido por el Gobierno, equivalente al haber mínimo más $70.000.

El refuerzo alcanzará a titulares de prestaciones contributivas previsionales de Anses, además de personas comprendidas en determinados regímenes nacionales anteriores, regímenes especiales derogados y excajas o institutos provinciales y municipales transferidos a la Nación, siempre que su movilidad se encuentre alcanzada por el régimen general.

También estarán incluidos los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y quienes cobren pensiones no contributivas por vejez o invalidez, pensiones para madres de siete hijos o más y otras pensiones no contributivas y graciables cuyo pago esté a cargo de Anses. Los beneficios deberán encontrarse vigentes durante septiembre para acceder al refuerzo.

El decreto establece que el bono tendrá carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no será computable para otros conceptos. Anses será el organismo encargado de administrar, otorgar, pagar y controlar el beneficio. En esa línea, cabe destacar que desde julio de 2024 los haberes se actualizan mensualmente de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el Indec.