El Gobierno oficializó la declaración de emergencia agropecuario en Chubut, Santa Cruz y en Mendoza

El Gobierno oficializó este miércoles la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Chubut, Santa Cruz y en distintos departamentos de Mendoza debido al fuerte impacto de las condiciones climáticas sobre la producción rural.

La medida fue confirmada durante esta madrugada en el Boletín Oficial mediante una serie de resoluciones firmadas por el ministro de Economía, Luis Caputo.

Las normativas quedaron establecidas bajo el marco de la Ley 26.509 de Emergencia Agropecuaria y buscan asistir a productores afectados por sequías, fuertes vientos, heladas y granizo. Según detalló el Gobierno, las medidas permitirán acceder a beneficios fiscales, prórrogas impositivas y líneas especiales de financiamiento.

A través de la Resolución 746/2026, el Ejecutivo declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por sequía para todas las explotaciones ganaderas de Chubut. Según destaca la disposición, la medida rige desde el 7 de enero de 2026 y tendrá una vigencia de un año en todo el territorio provincial.

El texto oficial establece que el 7 de enero de 2027 será la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas. Además, los productores deberán presentar certificados emitidos por las autoridades provinciales para acreditar los daños sufridos y así poder acceder a los beneficios contemplados por la normativa nacional.

A su vez, mediante la Resolución 792/2026 declaró la emergencia agropecuaria para las explotaciones ganaderas de Santa Cruz afectadas por la sequía y los fuertes vientos. En este caso, la medida tendrá vigencia desde el 3 de febrero de 2026 hasta el 3 de febrero de 2027 y aplicará un esquema de asistencia similar al dispuesto para Chubut.

Entre las ayudas previstas por la Ley de Emergencia Agropecuaria se encuentran las prórrogas o exenciones impositivas, asistencia financiera a través de bancos nacionales y provinciales y medidas de apoyo coordinadas junto a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Por otro lado, a través de la Resolución 765/2026, la cartera liderada por Caputo declaró la emergencia y/o desastre agropecuario en 16 departamentos de Mendoza afectados por heladas y granizo. Para los cultivos perjudicados por heladas, el período de emergencia se extenderá desde el 1 de diciembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2027.

En tanto, para los cultivos dañados por granizo, la vigencia abarcará desde el 1 de enero de 2026 hasta la misma fecha de 2027. Con estas medidas, el Gobierno busca mitigar el impacto económico de los fenómenos climáticos extremos sobre uno de los sectores productivos más afectados del país.