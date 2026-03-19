El Gobierno oficializó la designación de nuevo director del ANSES tras la renuncia de Fernando Bearzi

El Gobierno oficializó este jueves la designación de Guillermo Héctor Arancibia como nuevo titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social, en reemplazo de Fernando Bearzi, quien presentó su renuncia días atrás.

La medida quedó formalizada esta madrugada mediante el Decreto 162/2026, publicado en el Boletín Oficial. La decisión lleva las firmas del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y establece que Arancibia asumió funciones desde el 18 de marzo.

En esa línea, la llegada de Arancibia al organismo se produce en un contexto de reformas internas en la ANSES, que incluyen un proceso de "modernización" orientado a agilizar trámites y avanzar en la digitalización de servicios.

En paralelo, el organismo impulsa un plan de retiros voluntarios destinado a trabajadores con al menos dos años de antigüedad, como parte de una reorganización administrativa que busca reducir estructuras estatales y optimizar recursos.

En tanto, según trascendió, el Gobierno avanzará con la eliminación de cerca de 900 mil planes sociales de $78 mil mensuales a partir de abril.

En ese marco, el programa Potenciar Trabajo será transformado en un sistema de vouchers de capacitación laboral, en línea con una estrategia orientada a fomentar la inserción en el mercado de trabajo formal.

Un organismo clave en la política social La ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, cumple un rol central en la ejecución de políticas previsionales y sociales en la Argentina.