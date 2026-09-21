El Gobierno oficializó la designación de un nuevo subsecretario de Investigación Criminal

El Gobierno oficializó este lunes la designación de Pablo Francisco Argibay Molina como nuevo subsecretario de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Nacional.

El nombramiento quedó formalizado esta madrugada mediante el decreto 1044/2026, publicado en el Boletín Oficial, y forma parte de una reorganización de áreas vinculadas con la investigación de delitos complejos.

De este modo, Argibay Molina asumirá dentro de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada. Antes de llegar a este cargo, se desempeñó como director nacional de Investigaciones de Delitos Federales y ocupó de manera transitoria la conducción de la Dirección de Investigación Criminal.

El funcionario reemplazará a Marcelo Carlos Romero, quien había sido designado en ese puesto durante 2025. A partir de su nueva función, Argibay Molina tendrá entre sus principales tareas el seguimiento de iniciativas relacionadas con la investigación criminal y el abordaje de los delitos económicos.

Uno de los organismos que quedará bajo su ámbito de trabajo es el Consejo Federal de Delitos Económicos, creado mediante la resolución 230/2026.

La iniciativa busca fortalecer la coordinación entre las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las fuerzas policiales y de seguridad federales.

El consejo apunta a recopilar y sistematizar información proveniente de distintas fuentes, elaborar indicadores e informes periódicos y desarrollar un mapa situacional de la criminalidad económica a nivel nacional, regional y provincial. También contempla la generación de alertas tempranas y la conformación de grupos de trabajo.

La Dirección de Investigación de Delitos Económicos tendrá a su cargo la coordinación funcional y el apoyo técnico-administrativo. Además, podrán participar especialistas de organismos públicos, entidades privadas y organizaciones de la sociedad civil cuando sus conocimientos resulten pertinentes.

Entre los delitos contemplados se encuentran el lavado de activos, el enriquecimiento de funcionarios públicos, el soborno transnacional y la evasión fiscal.