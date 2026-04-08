El Gobierno oficializó la eliminación del Programa Volver al Trabajo y lanzó un sistema de vouchers para capacitación

El Ministerio de Capital Humano oficializó la finalización del Programa Volver al Trabajo, en el marco de una reestructuración de las políticas sociales orientadas al empleo.

La medida fue comunicada oficialmente este martes a través de redes sociales y forma parte de una estrategia iniciada con la reformulación del Potenciar Trabajo.

Finalización del Programa Volver al Trabajo y reconversión en Sistema de Vouchers.@JMilei pic.twitter.com/8Tm5SRpCrw — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) April 7, 2026

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello explicaron que la decisión "responde a una planificación desde su creación", en referencia a la transición hacia nuevos esquemas de asistencia enfocados en la capacitación laboral.

En esa línea, el Gobierno confirmó que las personas que formaban parte del Programa Volver al Trabajo no perderán el acceso a herramientas de apoyo. En su lugar, podrán incorporarse a un nuevo Sistema de Vouchers destinado a cursos de oficio y formación profesional.

Según detallaron fuentes oficiales, esta iniciativa buscará fortalecer la empleabilidad a través de capacitaciones específicas, alineadas con las demandas del mercado laboral actual.

El sistema de vouchers permitirá a los beneficiarios elegir cursos en distintas áreas, con el objetivo de adquirir habilidades prácticas y mejorar sus oportunidades de empleo formal.

En tanto, la iniciativa genera expectativas en torno a su implementación y alcance real. Mientras el Gobierno sostiene que el nuevo esquema mejorará la empleabilidad, distintos sectores advierten sobre la necesidad de garantizar una transición efectiva para los beneficiarios.

Por último, la eliminación del programa se inscribe dentro de un cambio más amplio en la política social del Gobierno, que apunta a reemplazar los planes asistenciales tradicionales por mecanismos que promuevan la inserción laboral.