Menú
Seguinos
en vivo
Sábado, 15 de agosto de 2026

Firme junto al pueblo
DNU

El Gobierno oficializó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas no exportadoras

El Decreto de Necesidad y Urgencia fue publicado en el Boletín Oficial. Los bancos quedaron habilitados para prestar hasta el 15% de sus depósitos en moneda extranjera al sector productivo con ingresos en pesos.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

El Gobierno de Javier Milei oficializó la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera para personas jurídicas que no pertenecen al sector exportador.

La medida fue confirmada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado el viernes por la noche en una edición complementaria del Boletín Oficial. Fue firmado por el  Presidente y los ministros de su gabinete.

Los detalles del DNU

A partir del nuevo marco regulatorio, los bancos podrán otorgar hasta un 15% del total de sus depósitos en dólares en créditos a empresas radicadas en el país, incluidas aquellas orientadas al mercado interno cuyos flujos de ingresos están denominados en pesos. La disposición está dirigida exclusivamente a personas jurídicas y excluye de manera taxativa a personas humanas.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sostuvo que el esquema busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento privado.

"Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", confió el titular del Palacio de Hacienda, al tiempo que precisó que las empresas tomadoras de estos créditos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a moneda nacional.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un conjunto de normas para mitigar eventuales riesgos crediticios y de descalce cambiario. Dentro de estas directrices técnicas, determinó que las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar, computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia, y obligarán a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio.

En el Ministerio de Economía estiman que el esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. 

Esta nota habla de:
1
Cosa de Locos

Fantasma visitó a su amigo pocas horas después de morir para despedirse de él

2
Los 7 signos que podrían recibir dinero gracias al eclipse solar en Leo
AFORTUNADOS

Los 7 signos que podrían recibir dinero gracias al eclipse solar en Leo

3
La casa embrujada de Mar del Plata que nadie se anima a habitar: ¿Cómo está hoy?
MISTERIO

La casa embrujada de Mar del Plata que nadie se anima a habitar: ¿Cómo está hoy?

4
Fue a la guardia con las manos azules, asustó a los médicos y el diagnóstico fue insólito
Caso viral

Fue a la guardia con las manos azules, asustó a los médicos y el diagnóstico fue insólito

5
Titulares de la AUH cobran un extra de más de $50.000 en agosto: cómo saber si te corresponde
REFUERZO

Titulares de la AUH cobran un extra de más de $50.000 en agosto: cómo saber si te corresponde

Últimas noticias de DNU