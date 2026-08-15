El Gobierno oficializó la flexibilización de los créditos en dólares para empresas no exportadoras

El Gobierno de Javier Milei oficializó la flexibilización del acceso al financiamiento bancario en moneda extranjera para personas jurídicas que no pertenecen al sector exportador.

La medida fue confirmada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 736/2026, publicado el viernes por la noche en una edición complementaria del Boletín Oficial. Fue firmado por el Presidente y los ministros de su gabinete.

Los detalles del DNU

A partir del nuevo marco regulatorio, los bancos podrán otorgar hasta un 15% del total de sus depósitos en dólares en créditos a empresas radicadas en el país, incluidas aquellas orientadas al mercado interno cuyos flujos de ingresos están denominados en pesos. La disposición está dirigida exclusivamente a personas jurídicas y excluye de manera taxativa a personas humanas.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sostuvo que el esquema busca corregir el desbalance entre el ahorro acumulado en los bancos y la oferta de financiamiento privado.

"Va a bajar las tasas, va a generar empleo y va a ayudar a reactivar la economía", confió el titular del Palacio de Hacienda, al tiempo que precisó que las empresas tomadoras de estos créditos deberán liquidar las divisas en el mercado oficial de cambios para convertirlas a moneda nacional.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció un conjunto de normas para mitigar eventuales riesgos crediticios y de descalce cambiario. Dentro de estas directrices técnicas, determinó que las operaciones contemplarán una exigencia de capital mínimo equivalente al 125% en comparación con créditos estándar, computarán a razón de 1,25 veces para los límites de concentración y exposición crediticia, y obligarán a los bancos a evaluar la solvencia de las firmas frente a distintos escenarios de volatilidad en el tipo de cambio.

En el Ministerio de Economía estiman que el esquema permitirá movilizar un volumen crediticio adicional de entre 6.000 y 10.000 millones de dólares.