El Gobierno oficializó un aumento en las jubilaciones y asignaciones familiares desde septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos valores de las jubilaciones y asignaciones familiares que regirán en septiembre. La suba es del 2,11% y se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.

De esta manera, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20, mientras que el haber máximo del sistema previsional alcanzó los $2.884.295,54. El incremento fue formalizado mediante la resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial.

En esa línea, a la jubilación mínima se le suma además el bono extraordinario de $70.000 confirmado en las últimas horas por el Gobierno, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20 para quienes reciben el haber mínimo.

La resolución también actualizó otros valores previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $196.080,12, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a $342.906,56. También se modificaron las bases imponibles del sistema, que quedaron entre $144.363,55 y $4.691.748,47.

En paralelo, la ANSES actualizó esta madrugada mediante la resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, los rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares.

Entre los principales beneficios, la asignación por hijo parte de $77.025 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.192.505 y disminuye a medida que aumenta el ingreso familiar, hasta llegar a $16.217 para el rango más alto.

Uno de los cambios centrales afecta a los límites para acceder a las asignaciones. Desde septiembre, quienes tengan un ingreso individual superior a $3.157.449 quedarán excluidos del cobro, mientras que los rangos del grupo familiar también fueron actualizados. La medida alcanza a trabajadores registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo.

Por último, se incrementaron los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo. El monto general quedó en $154.031, mientras que para la zona 1 asciende a $200.241. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores llegan a $501.537 en el monto general y a $651.999 para la zona 1.