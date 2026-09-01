El Gobierno oficializó un aumento en las jubilaciones y asignaciones familiares desde septiembre
ANSES fijó una suba en los haberes mínimos, que pasará a ser de $428.633 a partir de septiembre. Además, el Gobierno confirmó en las últimas horas el pago de un bono de 70 mil pesos para quienes reciban la mínima.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este martes los nuevos valores de las jubilaciones y asignaciones familiares que regirán en septiembre. La suba es del 2,11% y se calculó a partir de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio, de acuerdo con el esquema de movilidad vigente.
De esta manera, el haber mínimo jubilatorio quedó establecido en $428.633,20, mientras que el haber máximo del sistema previsional alcanzó los $2.884.295,54. El incremento fue formalizado mediante la resolución 257/2026, publicada en el Boletín Oficial.
En esa línea, a la jubilación mínima se le suma además el bono extraordinario de $70.000 confirmado en las últimas horas por el Gobierno, por lo que el ingreso total llega a $498.633,20 para quienes reciben el haber mínimo.
La resolución también actualizó otros valores previsionales. La Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $196.080,12, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) pasó a $342.906,56. También se modificaron las bases imponibles del sistema, que quedaron entre $144.363,55 y $4.691.748,47.
En paralelo, la ANSES actualizó esta madrugada mediante la resolución 260/2026, publicada en el Boletín Oficial, los rangos de ingresos y montos de las asignaciones familiares.
Entre los principales beneficios, la asignación por hijo parte de $77.025 para grupos familiares con ingresos de hasta $1.192.505 y disminuye a medida que aumenta el ingreso familiar, hasta llegar a $16.217 para el rango más alto.
Uno de los cambios centrales afecta a los límites para acceder a las asignaciones. Desde septiembre, quienes tengan un ingreso individual superior a $3.157.449 quedarán excluidos del cobro, mientras que los rangos del grupo familiar también fueron actualizados. La medida alcanza a trabajadores registrados y titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo.
Por último, se incrementaron los valores de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por embarazo. El monto general quedó en $154.031, mientras que para la zona 1 asciende a $200.241. En el caso de la AUH por hijo con discapacidad, los valores llegan a $501.537 en el monto general y a $651.999 para la zona 1.