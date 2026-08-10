El Gobierno ofreció enviar ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto

El Gobierno de la Nación estableció contacto directo con las autoridades colombianas para poner a disposición asistencia técnica y recursos de ayuda humanitaria tras el trágico terremoto en Colombia de magnitud 7,4.

La iniciativa fue canalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, encabezado por el canciller Pablo Quirno, con el objetivo de evaluar el envío de personal de socorro y equipamiento en función de las necesidades urgentes que informe el país afectado.

Puesta a disposición de la Cancillería y evaluación de recursos

La respuesta diplomática de la República Argentina se produjo a pocos días del viaje realizado por el presidente Javier Milei al país cafetero, coincidiendo con la asunción del nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella.

Un alto funcionario del área diplomática confirmó el enlace institucional establecido entre ambas administraciones: "Estamos en contacto con las autoridades colombianas para ponernos a disposición y evaluar enviar asistencia en función de sus necesidades".

Desde el Poder Ejecutivo Nacional aguardan las prioridades que defina el Gobierno de Colombia para determinar la logística y el tipo de colaboración que se enviará desde el territorio argentino.

Impacto del sismo y saldo de víctimas

El fenómeno telúrico sacudió el oeste del país y provocó colapsos estructurales en múltiples departamentos, dejando un saldo preliminar reportado por el presidente De la Espriella de al menos 111 muertos y numerosos heridos atrapados bajo los escombros.

La articulación entre la diplomacia argentina y las autoridades colombianas busca agilizar el envío de insumos de primera necesidad y brigadas de rescate para colaborar en las tareas de emergencia que coordina la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.