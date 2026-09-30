El Gobierno posterga otra vez el aumento de impuestos a combustibles: ¿Hasta cuándo?

El Gobierno de Javier Milei volvió a postergar la actualización del impuesto al combustible líquido (ICL) y al dióxido de carbono (IDC). Como consecuencia, la medida se aplicará a principios de noviembre y el cambio de fecha se concretó esta jornada mediante el decreto 1126, publicado en el Boletín Oficial.

Cabe señalar que este ajuste estaba previsto para este jueves 1° de octubre. Así, la postergación evita que durante el próximo mes aumenten los precios de las naftas y el gasoil debido a esa actualización impositiva, la cual suele trasladarse a los valores en los surtidores de forma directa.

La decisión busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible", indicó el decreto firmado por el mandatario; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Con el objetivo de contener la inflación, como hizo en abril, en junio y en septiembre, y a diferencia de otros meses en que aplicó alzas parciales, la administración de La Libertad Avanza difirió la actualización impositiva completa hasta el 1 de noviembre.

El aumento de los impuestos que se aplican sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono se basan en la inflación acumulada del trimestre. Por ello tiene impacto directo en los precios finales de la nafta y el gasoil en surtidores de todo el país.

Aunque desde que asumió Milei se fueron aplicando alzas, siguen demorados los aumentos por parte de 2024, 2025 y se sumó la inflación del primer tramo de este año.

Por otra parte, como se informó, las petroleras que operan en la Argentina aplicaron en los últimos días de septiembre un ajuste de entre 2 y 5% en los surtidores. La última compañía en sumarse fue YPF, aunque con una suba del 1%.

El Gobierno volvió a postergar el aumento de impuestos para contener los precios de la nafta y el gasoil hasta noviembre.

Estos últimos incrementos se produjeron como resultado de que el barril de petróleo Brent, que se utiliza como referencia para el mercado argentino, se acomodara por encima de los US$100.

"Esta actualización se realiza en el marco del esquema de buffer de precios que la compañía implementa desde abril y mantiene vigente ante la extensión del conflicto en Medio Oriente y su impacto en el precio internacional del crudo", indicaron desde YPF a través de un comunicado.



