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Lunes, 31 de agosto de 2026

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El Gobierno postergó el aumento de los impuestos a los combustibles: cuándo comenzará a regir

El Ejecutivo estableció el incremento de las subas pendientes sobre la nafta y el gasoil. El incremento contempla actualizaciones acumuladas desde 2024.

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El Gobierno nacional postergó hasta el 1° de octubre de 2026 el aumento pendiente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono para la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil. La medida debía comenzar a regir este martes 1° de septiembre, pero fue trasladada por decisión del Poder Ejecutivo.

La decisión fue confirmada a través del Decreto 829/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

La normativa establece que el incremento total pendiente comenzará a aplicarse desde el 1° de octubre. La actualización contempla los montos correspondientes a ajustes acumulados durante 2024 y 2025, además de las variaciones correspondientes al primer y segundo trimestre de 2026.

En los fundamentos de la medida, el Gobierno explicó que la postergación busca "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". De esta manera, el Ejecutivo decidió volver a diferir el impacto de las actualizaciones tributarias sobre los combustibles.

El esquema establecido por la Ley 23.966 determina montos fijos por unidad de medida para calcular los impuestos sobre los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. Estos valores deben actualizarse trimestralmente tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Indec.

Según el mecanismo vigente, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) debe actualizar los montos en enero, abril, julio y octubre de cada año. Sin embargo, los aumentos correspondientes a períodos anteriores fueron postergados sucesivamente y, hasta ahora, estaba previsto que comenzaran a aplicarse desde el 1° de septiembre.

El régimen también contempla un monto fijo diferencial para el impuesto al gasoil destinado al consumo en Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, además del partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe. Con la nueva decisión, el conjunto de aumentos pendientes quedó nuevamente diferido hasta el 1° de octubre de 2026.

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