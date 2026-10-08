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Jueves, 8 de octubre de 2026

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El Gobierno presentará el Plan "Ley y Orden" para trasladar la cárcel de Devoto a Marcos Paz

Karina Milei, Diego Santilli, Alejandra Monteoliva y Jorge Macri participarán del lanzamiento del operativo que contempla el traslado de los internos de Villa Devoto al complejo penitenciario de Marcos Paz.

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El Gobierno presentará este jueves el Plan "Ley y Orden", una iniciativa que busca avanzar con el traslado de los internos de la cárcel de Villa Devoto hacia el complejo penitenciario federal de Marcos Paz. El lanzamiento se realizará a las 16 en la sede del Ministerio de Seguridad.

En la presentación, participarán la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El objetivo es avanzar de manera progresiva con el cierre de la cárcel de Devoto y trasladar a los detenidos hacia establecimientos penitenciarios de mayor seguridad ubicados fuera de los grandes centros urbanos.

Según la planificación oficial, el operativo tendrá en cuenta el perfil criminológico y el nivel de peligrosidad de cada interno. De este modo, se pretende reducir riesgos durante la movilización de la población carcelaria.

Qué es el Plan "Ley y Orden"

El Plan "Ley y Orden" fue creado mediante la Resolución 1018/2026 del Ministerio de Seguridad y estará bajo la coordinación general del director nacional del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

En el operativo participarán de manera conjunta la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal.

La medida forma parte de una estrategia para reorganizar el sistema penitenciario y concentrar a los detenidos en complejos federales ubicados fuera de zonas densamente pobladas.

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