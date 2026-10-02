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Viernes, 2 de octubre de 2026

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ARGENTINA WEEK

El Gobierno presentó el programa de ciudadanía por inversión: cómo es el plan para atraer dólares

Luis Caputo y Diego Santilli encabezaron el lanzamiento durante la Argentina Week que se lleva a cabo en París. Las solicitudes comenzarán a recibir en el cuatro trimestre del año.

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El Gobierno de Javier Milei presentó este viernes el Programa de Ciudadanía por Inversión de Argentina, una iniciativa con la que el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo busca fomentar el ingreso de dólares.

El lanzamiento fue encabezado por el propio Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, en el marco de la Argentina Week que se desarrolla en París.

Así funciona el nuevo programa que el que Caputo busca atraer dólares al país

Las solicitudes para quienes quieran adherir al programa se recibirán desde el cuarto trimestre de 2026 y el plan contempla dos mecanismos para el solicitante principal: un aporte directo y no reembolsable de 350.000 dólares al Tesoro Nacional o la suscripción de un título público por 800.000 dólares creado específicamente para el esquema. También podrán aplicar el cónyuge y los hijos del solicitante principal.

Los cónyuges y los hijos de entre 18 y 25 años, solteros y sin hijos, deberán realizar un aporte de 100.000 dólares al Tesoro, mientras que para los menores de 18 años el monto será de 25.000 dólares.

Mediante un comunicado oficial, se recalcó que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.

La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.

El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.

Una vez realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud.

"Argentina es un faro de libertad e inversión en el mundo"

Tras el presentación, Caputo aseveró que el nuevo programa de ciudadanía por inversión busca "captar aún más la atención del mundo" y resaltó que la iniciativa comenzó a gestarse dos años atrás, a partir del interés que, según apuntó, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA DE CIUDADANÍA POR INVERSIÓN DE ARGENTINALa iniciativa busca promover la llegada de capitales y consolidar la integración internacional del país bajo un marco transparente y alineado con los más altos estándares globales de la OCDE y el GAFI.El... pic.twitter.com/IKsJfGH8wY&mdash; Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) October 2, 2026 Mediante un comunicado oficial, se recalcó que todos los fondos deberán canalizarse a través del sistema financiero formal y cumplir con los estándares aplicables en prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y transparencia financiera.La evaluación estará a cargo de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión y contará con la intervención de organismos públicos especializados, entre ellos, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), la Unidad de Información Financiera (UIF) y los ministerios de Seguridad y del Interior.El procedimiento incluirá la verificación de identidad, la trazabilidad y licitud del origen de los fondos, el análisis patrimonial y financiero, la evaluación del riesgo jurisdiccional, la revisión de antecedentes penales y reputacionales y el historial migratorio.Una vez realizada la evaluación, la Agencia enviará su recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, organismo que tendrá a su cargo aprobar o rechazar cada solicitud."Argentina es un faro de libertad e inversión en el mundo"Tras el presentación, Caputo aseveró que el nuevo programa de ciudadanía por inversión busca "captar aún más la atención del mundo" y resaltó que la iniciativa comenzó a gestarse dos años atrás, a partir del interés que, según apuntó, manifestaron distintos sectores por acceder a la ciudadanía argentina.Luis Caputo y Diego Santilli durante la presentación del nuevo programa de ciudadanía por inversión.
Luis Caputo y Diego Santilli durante la presentación del nuevo programa de ciudadanía por inversión.

"Argentina hoy es un faro de libertad e inversión en el mundo", aseguró el ministro que además mencionó que esquemas similares fueron implementados en otros países. Sobre este punto, indicó que la gestión de La Libertad Avanza trabajó junto a firmas internacionales especializadas para adoptar prácticas utilizadas en esos programas.

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