El Gobierno prevé comprar tres submarinos para la Base Naval de Mar del Plata

El Gobierno de Javier Milei incluyó en el proyecto de Presupuesto 2027 una autorización para comprar tres submarinos convencionales que serán destinados para la Base Naval de Mar del Plata.

La operación aparece en la planilla anexa al Artículo 42 de la iniciativa enviada en las últimas horas al Congreso. Allí se autoriza al Poder Ejecutivo a concretar operaciones de crédito público y se incluyen 2.300 millones de dólares específicamente para la compra de las tres unidades.

La novedad se da a casi nueve años del naufragio del ARA San Juan. La nave tenía como apostadero habitual la Base Naval de Mar del Plata y desde su hundimiento, la Armada Argentina dejó de tener submarinos operativos, por lo que la posible compra de tres nuevas unidades reforzaría la capacidad de despliegue de la fuerza.

No obstante, la inclusión de los submarinos en el proyecto de Presupuesto 2027 no significa que la transacción esté confirmada. Tampoco implica que los 2.300 millones de dólares estén disponibles como una partida presupuestaria para ejecutar inmediatamente la operación.

El Presupuesto 2027 incluye una autorización para comprar tres submarinos convencionales.

El Artículo 42 autoriza al Gobierno nacional a tomar deuda y negociar el financiamiento, con un plazo mínimo de amortización de tres años.

Compra de fragatas

Por otra parte, en la iniciativa que ya ingresó en la Cámara de Diputados y se debatirá desde octubre, también se establece la posible compra de dos fragatas multimisión.

En este caso, no es con destino para Mar del Plata, sino para la Base Naval de Puerto Belgrano, para lo cual se contempla un endeudamiento por 1.200 millones de dólares.

Entre ambos proyectos, las operaciones de crédito autorizadas alcanzarían los 3.500 millones de dólares. Al tipo de cambio de $1.847,60 por dólar proyectado por el propio Presupuesto para diciembre de 2027, la cifra equivale a aproximadamente 6,47 billones de pesos.