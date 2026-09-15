El Gobierno promulgó el tratado de libre comercio entre el Mercosur y Singapur

El Gobierno nacional promulgó este martes la Ley 27.819, que ratifica el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro.

La medida quedó formalizada esta madrugada a través del Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial. De este modo, Argentina completó el procedimiento legislativo interno necesario para ratificar el entendimiento comercial.

En el texto oficial, se destaca que se trata del primer acuerdo de libre comercio de estas características que el Mercosur establece con un país del sudeste asiático.

El tratado está compuesto por 19 capítulos y contempla distintas áreas vinculadas con la relación económica entre las partes. Entre ellas se encuentran el intercambio de bienes y servicios, las inversiones, las compras públicas, la propiedad intelectual y el comercio electrónico.

Además, incorpora disposiciones específicas para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs). Desde el Mercosur calificaron al entendimiento como un "acuerdo de nueva generación", debido a la diversidad de disciplinas comerciales que incorpora.

Según la información oficial del bloque regional, el tratado apunta a reducir barreras al intercambio y generar mayor previsibilidad regulatoria. También busca establecer condiciones favorables para atraer inversiones y aumentar el volumen de comercio entre los países integrantes del Mercosur y Singapur.

La aprobación parlamentaria contó con un amplio respaldo político. El Senado había dado media sanción de manera unánime en mayo y, el 26 de agosto, la Cámara de Diputados convirtió el proyecto en ley con 234 votos a favor, cuatro en contra y ninguna abstención.

Tras la promulgación, el canciller Pablo Quirno destacó la importancia del acuerdo para la integración internacional de Argentina, mientras que el vocero presidencial Adrián Ravier señaló que puede generar nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas. Así, el país avanza en su estrategia de ampliar vínculos comerciales con mercados asiáticos.