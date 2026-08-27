El Gobierno prorrogó la tarifa gratuita de gas para los cuarteles de bomberos voluntarios

El Gobierno amplió este jueves el alcance de la bonificación tarifaria para los bomberos voluntarios y estableció que el beneficio también se aplicará a las entidades que reciben suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por redes.

La modificación quedó establecida mediante la Resolución 458/2026, publicada en el Boletín Oficial, que extiende el régimen contemplado en la Ley 27.629, que ya otorgaba una bonificación para las entidades del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios sobre distintos componentes vinculados al servicio de gas natural distribuido por redes. Con la nueva disposición, el beneficio incorpora de manera expresa al GLP por redes.

La actualización regulatoria se produjo a partir de lo establecido por la Resolución. Allí se instruyó al organismo regulador unificado a modificar el procedimiento que había sido establecido originalmente por el ex ENARGAS para contemplar a los usuarios alcanzados por el suministro de GLP.

De esta manera, las entidades que integran el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios podrán acceder a la bonificación también cuando el servicio sea prestado mediante redes de GLP. El beneficio se suma al esquema que ya contemplaba el precio del gas natural, las tarifas de transporte y distribución y otros cargos bajo jurisdicción nacional.

La normativa también establece nuevas obligaciones para las licenciatarias de distribución. Deberán comunicar la resolución dentro de un plazo de cinco días a las subdistribuidoras que operen dentro de sus respectivas áreas de licencia y posteriormente informar al organismo regulador que dicha comunicación fue realizada.

El régimen registral de las entidades alcanzadas funciona actualmente bajo la órbita de la Dirección Nacional de Bomberos Voluntarios de la Agencia Federal de Emergencias, dependiente del Ministerio de Seguridad. Ese registro será utilizado como referencia para identificar a las instituciones que pueden acceder a la bonificación establecida por la normativa.

Con esta modificación, el ENReGE queda a cargo de adecuar y aplicar el procedimiento para que la bonificación de la Ley 27.629 pueda implementarse también sobre el GLP por redes.