El Gobierno puso el foco en la atención de las personas con discapacidad en una nueva jornada del COFESA

La atención de las personas con discapacidad fue el eje de una nueva jornada del Consejo Federal de Salud (COFESA), que reunió a las autoridades sanitarias de las provincias para abordar la gestión de las prestaciones y las pensiones, junto con los avances en la organización del sistema.

Uno de los puntos centrales del encuentro fue la presentación de un tablero interactivo que permite consultar información sobre el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y los tiempos de tramitación en cada jurisdicción. La herramienta busca dar seguimiento a la gestión y ofrecer datos concretos para resolver las demoras administrativas.

El encuentro se realizó por primera vez en la sede de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS), el organismo que desde este año reemplazó a la ex Agencia Nacional de Discapacidad y que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud.

Durante la jornada, las autoridades pusieron en común información, coordinaron circuitos de trabajo y avanzaron en la estandarización de criterios, con el objetivo de fortalecer la atención de las personas con discapacidad y el acompañamiento a sus familias.