El Gobierno ratificó su "compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo" a tres años del ataque de Hamás contra Israel

El Gobierno de Javier Milei reafirmó este miércoles su "compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo" al cumplirse tres años del ataque de Hamás contra Israel.

"El 7 de octubre de 2023, la organización terrorista Hamás llevó adelante un ataque coordinado contra el sur de Israel que dejó alrededor de 1.200 personas asesinadas y 251 secuestradas. A tres años de aquellos hechos, Argentina recuerda a las víctimas y reitera su condena al terrorismo y al antisemitismo", subrayaron desde Casa Rosada a través de comunicado difundido por sus redes sociales.

En este marco, enfatizaron que "la República Argentina, que reconoce a Hamás como organización terrorista internacional, expresó su condena al terrorismo y su rechazo a toda forma de violencia y antisemitismo".

"A tres años del ataque, recordamos a quienes perdieron la vida, acompañamos a sus familias y a los sobrevivientes y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de la vida y la paz", sentenciaron.

Por su parte, el canciller Pablo Quirno expresó: "A tres años del brutal ataque terrorista de Hamás contra Israel y el pueblo judío, recordamos a sus víctimas, entre ellas argentinos asesinados y secuestrados".

"Reafirmamos nuestro compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo. Argentina no olvida. Argentina no calla", añadió el funcionario nacional en una publicación en su cuenta en X.

Máxima tensión

En el marco del tercer aniversario del ataque de Hamás, Israel elevó el nivel de alerta de su ejército y advirtió que la población de Gaza podría enfrentar consecuencias si sus tropas son atacadas durante esta jornada. La instrucción fue emitida por el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, a partir de reportes de inteligencia sobre posibles operaciones del movimiento terrorista islamista en el enclave palestino.

El organismo también informó que existía información sobre "las intenciones de Hamas de intentar realizar ataques y operaciones terroristas" en la Franja durante la fecha conmemorativa. "Si nuestras fuerzas sufren daños, quienes pagarán un alto precio serán Hamás y la población de Gaza, de una forma desproporcionada", indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.