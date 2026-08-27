El Gobierno realizó una nueva mesa de trabajo con el PRO en Casa Rosada

El Gobierno nacional realizó este jueves una nueva reunión de trabajo con el PRO en Casa Rosada.

La reunión fue encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, acompañado por el titular de la Cámara baja, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem.

Por el lado del PRO estuvieron el jefe del bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y su compañero de banca y secretario general del partido a nivel nacional, Fernando de Andreis.

En un encuentro que comenzó alrededor de las 17 horas, repasaron lo que dejó la sesión positiva para el oficialismo en Diputados, donde obtuvo media sanción a la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y de Inocencia Fiscal II.

En ese sentido, consideraron estos logros en el recinto legislativo como una jornada muy productiva para la economía argentina.

El Jefe de Gabinete hizo un repaso y descripción de los avances en materia económica. A su vez, el Gobierno valoró en la reunión los últimos datos de crecimiento, el dato de inflación y la reactivación de los créditos hipotecarios realizada esta semana.

Por otra parte, en el plano político, analizaron todos los distritos y territorios, a excepción de los que gobierna el PRO.

Sobre lo que dejó la reunión, de Andreis expresó que se refirieron al rumbo económico y remarcó: "Nos hizo un repaso de cómo están los avances en esa materia, así que nos llevamos una dosis de tranquilidad. Vemos que hay trece de los quince indicadores que mide el EMAE (Estimador Mensual de Actividad Económica) que están creciendo".

"Somos conscientes de que eso es heterogéneo, pero bueno, también son buenos datos de perspectiva", apuntó.