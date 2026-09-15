El Gobierno rechazó la guía que presentó Reino Unido para proteger a empresas que operen en Malvinas
La Cancillería reafirmó el reclamo de soberanía sobre el archipiélago, al resaltar que se encuentran "ilegalmente ocupados por el Reino Unido".
La Cancillería exteriorizó este martes su "más enérgico rechazo" a la reciente publicación de la guía británica "Haciendo negocios con las Islas Malvinas", mediante la cual "el Reino Unido pretende promover actividades comerciales e hidrocarburíferas ilegítimas" en el archipiélago "y los espacios marítimos circundantes".
"La República Argentina reafirma categóricamente que los citados archipiélagos y espacios marítimos e insulares correspondientes son parte integrante de su territorio nacional y se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido", planteó la cartera que dirige Pablo Quirno en un comunicado.
El Gobierno además remarcó que ya envió cerca de 180 advertencias a personas y empresas de 30 países, mantiene 60 procedimientos administrativos abiertos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a 10 compañías y sus directivos.
El mensaje refuerza lo que expresó el vocero presidencial, Adrián Ravier, el martes por la mañana. En su habitual conferencia de prensa, aseguró que el oficialismo apuesta a ampliar la denuncia contra firmas que operen en las Islas Malvinas.
"Se va a ampliar la denuncia judicial presentada la semana pasada para que alcance a otras compañías. El gobierno nacional continuará utilizando todos los medios que tenga a su disposición para sancionar e impedir que empresas o particulares desarrollen actividades que vulneren los derechos y la soberanía de la Argentina sobre las islas", aseveró el funcionario en conferencia de prensa.
Luego se refirió a la construcción de la base naval en Tierra del Fuego y precisó: "La base va a incorporar diversas funciones logísticas relevantes. Por un lado, será un punto logístico estratégico para la proyección Argentina al Atlántico Sur que permitirá vigilar y controlar mejor nuestros recursos naturales y nuestra soberanía".