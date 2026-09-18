El Gobierno se prepara ante El Niño y asegura el abastecimiento de repelentes

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, encabezó junto al secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, una reunión de trabajo con productores y comercializadores de repelentes, supermercados y distribuidores mayoristas para analizar el impacto que podría tener el fenómeno El Niño en el país.

El encuentro tuvo como objetivo anticipar posibles escenarios asociados al fenómeno climático y articular medidas para garantizar la disponibilidad de repelentes ante un eventual aumento de la circulación del mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y otras arbovirosis. "Trabajamos para que los argentinos cuenten con una respuesta sanitaria preparada ante los posibles efectos del fenómeno El Niño", señaló Lugones.

El plan de prevención y el stock de repelentes

Según explicó el ministro, la cartera sanitaria desarrolló un plan para orientar las medidas de prevención y la organización de los recursos a partir de la evidencia y de las necesidades de cada región. El trabajo fue compartido en la Sala de Situación con Lavigne, Fernando Blanco Muiño y representantes de la producción y comercialización de repelentes.

ANTICIPACIÓN Y TRABAJO CONJUNTO PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS ARGENTINOS



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Durante la reunión, los equipos técnicos del Ministerio de Salud presentaron las acciones que se vienen implementando para detectar riesgos sanitarios, fortalecer la preparación del sistema de salud y garantizar una respuesta oportuna. Entre ellas se encuentra una Central de Monitoreo que integra información sanitaria, territorial y epidemiológica en tiempo real.

También se lleva adelante un plan de vigilancia y prevención de arbovirosis en zonas con potencial endémico, que incluye la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y el estudio de casos, además de la capacitación continua de los equipos de salud.

En cuanto a los repelentes, los representantes del sector privado informaron que la industria cuenta con capacidad instalada para responder ante un eventual incremento de la demanda y que ya comenzó a abastecer la pretemporada para contar con stock durante los meses de mayor circulación de mosquitos. También indicaron que las cadenas de supermercados presentan actualmente condiciones de abastecimiento y stock, con capacidad para acelerar la reposición si fuera necesario.

Lugones destacó que la articulación con el sector privado busca que la información sanitaria contribuya a las decisiones de producción y distribución. "Con información oportuna y responsabilidades definidas, podemos coordinar esfuerzos para prevenir enfermedades y cuidar la salud de la población", afirmó.

El fenómeno El Niño es la fase cálida del fenómeno climático conocido como El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Se caracteriza por el calentamiento de las aguas del océano Pacífico central y oriental y puede alterar los patrones de presión atmosférica, temperatura y lluvias. En Argentina, aumentan las temperaturas y la frecuencia y el volumen de las precipitaciones, con un impacto particularmente marcado en la región noreste del país.

De la reunión participaron autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Economía, además de representantes de ANMAT, ANLIS-Malbrán, empresas productoras, cámaras del sector, distribuidores mayoristas y supermercados.