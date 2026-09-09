El Gobierno sufrió un traspié y se suspendió la sesión del Senado

El Senado de la Nación suspendió la sesión prevista para este jueves luego de que la reunión de Labor Parlamentaria fuera levantada ante la falta de acuerdos políticos.

La bancada oficialista no logró garantizar la mayoría requerida para impulsar las modificaciones al régimen de biocombustibles, lo que obligó a postergar el debate legislativo y paralizó el tratamiento de los pliegos de dos jueces cuestionados.

Las diferencias por los biocombustibles y la falta de votos

La decisión de cancelar el pleno parlamentario se desencadenó por la falta de consensos en torno a la nueva ley de biocombustibles, proyecto impulsado con el objetivo de elevar los porcentajes de mezcla obligatoria en biodiésel y bioetanol.

Las discrepancias con bloques aliados y legisladores de provincias productoras respecto a los límites de concentración empresarial y la protección de las pymes del sector impidieron que el oficialismo consolidara el número necesario de senadores para sesionar.

Pliegos judiciales postergados y temario trabado

Además de la iniciativa energética, la suspensión dejó sin efecto el análisis de los pliegos designados para la Justicia, correspondientes a los candidatos a camaristas Alejandro Javier Catania y Juan Pedro Galván Greenway.

Ambas postulaciones contaban con resistencias dentro de la Cámara alta por supuestos cuestionamientos sobre sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), complicando aún más la construcción de consensos dentro del cuerpo legislativo.