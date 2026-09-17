El Gobierno suma contactos con gobernadores: Santilli y Caputo recibieron a Carlos Sadir de Jujuy

Como parte de la ronda de reuniones con siete gobernadores aliados y/o dialoguistas anunciada para esta semana por la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, continuó hoy con el mandatario radical de Jujuy, Carlos Sadir. De este encuentro formó parte también el ministro de Economía, Luis Caputo.

"Agenda conjunta", se limitaron a comunicar desde Presidencia sobre el intercambio que ocurrió en paralelo con el envío del Presupuesto 2027, de la Ley de Soberanía con eje en Malvinas al Congreso y del apure de La Libertad Avanza por alcanzar acuerdos sobre la reforma electoral y su necesidad de sumar voluntades para eliminar las PASO.

"Durante el encuentro, se repasaron los principales temas de la agenda conjunta entre el Gobierno nacional y la provincia, así como los proyectos legislativos y el estado general de la relación entre ambas jurisdicciones", se informó oficialmente.

El gobernador de Jujuy, Sadir, se sumó así a los cuatro gobernadores del Norte Grande que pasaron ayer por la Casa Rosada.

Santilli con gobernadores del norte en la Casa Rosada.

Santilli conversó en su despacho por poco más de hora y media con el peronista Raúl Jalil (Catamarca), quien ya anticipó que no desdoblará las elecciones en su provincia de las nacionales; el radical Juan Pablo Valdés (Corrientes); y los también peronistas Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

Los intercambios con gobernadores continuarán esta tarde por separado con Leandro Zdero (Chaco) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

Optimismo de algunos, críticas de otros por las PASO

Ocurren en el medio de las fricciones que evidencia la mesa política. Mientras Santilli intenta encaminar los acuerdos por la reforma electoral, hicieron ruido en la Casa Rosada las declaraciones de esta mañana de la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.

La también miembro de esa mesa encabezada por "El Jefe" Karina Milei, criticó sin tapujos las modificaciones en materia de Discapacidad incorporadas por el Gobierno al proyecto de Presupuesto 2027 y aseguró que desconocía los cambios.

"No estaba enterada, no voy a mentir. Tenemos que corregir eso", pidió en un claro mensaje interno.

A su vez, Bullrich ha planteado varias veces en las reuniones de mesa política que los votos para eliminar las PASO en el Senado "no están", pero en la Rosada otros mantienen el objetivo de conseguir en el Congreso al menos la suspensión de las primarias (instancia que necesita la oposición férrea del peronismo para elegir un candidato sin partirse) y por eso continúan las tratativas con las provincias.

Por su parte, los gobernadores peronistas dialoguistas reciben doble presión. De los alfiles del presidente Javier Milei, pero también ahora de los propios que prometen está vez sí marcar a los dirigentes afiliados al justicialismo que faciliten la reelección del libertario.