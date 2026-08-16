El Gobierno teje alianzas para asegurar proyectos y eliminar las PASO en busca de la reelección de Milei

La reunión de esta semana en la Casa Rosada entre los delegados de la Secretaría General de la Presidencia y "El Jefe" de La Libertad Avanza, Karina Milei, y del ex presidente de la Nación y conductor del PRO, Mauricio Macri, para delinear una agenda legislativa y volver a generar confianza redundó en la creación de una mesa política conjunta que se reunirá cada 15 días.

El llamado de Karina a Macri para que se reúnan sus alfiles se explica, primero, por el objetivo principal de la Casa Rosada de conseguir la reelección del presidente Javier Milei. La estrategia de los violetas iniciará por la suspensión o eliminación de las PASO a través del Congreso y para eso necesita asegurar el acompañamiento de aliados amarillos, pero también del radicalismo y peronismo.

El acelere en la marcha es consecuencia del articulado que logró exponer el peronismo opositor férreo para derribar las modificaciones que Milei intentó impulsar a la ley de manejo del fuego y de tierras.

Así, el último martes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el subsecretario de la Presidencia, Eduardo "Lule" Menem, recibieron al jefe de bloque de la bancada PRO en Diputados, Cristian Ritondo y al diputado nacional y estrecho colaborador de Macri, Fernando De Andreis.

Santilli y los Menem recibieron en la Casa Rosada a los representantes del PRO.

Al finalizar, los voceros del gobierno nacional se encargaron de hacer un público reconocimiento a Macri por haber brindado un apoyo clave a lo largo de la gestión y en el Congreso. "Queremos asegurar que la continuación de la transformación del país", aseguraron luego fuentes con acceso a los detalles del acuerdo.

En la Casa Rosada evalúan impulsar una mega sesión en Diputados para el próximo 26 de agosto. La agenda fue recortada tras dar de baja varios proyectos impulsados por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, pero quedan entre las prioridades la reforma del Banco Central y la Ley de Inocencia Fiscal II. El más importante para la mesa política que encabeza Karina es la reforma electoral y la eliminación de las PASO. Allí entienden que es una herramienta que facilitaría al peronismo elegir un candidato y por eso apuntan a darle media sanción en el Senado en septiembre.

Es en este marco que los violetas aceleran los acuerdos electorales con el PRO, la UCR, peronismo dialoguista y fuerzas provinciales. Entre las opciones más claras para empezar a delinear un esquema de alianzas aparece el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, con quien La Libertad Avanza ya cerró una electoral en 2025. El mandatario, que además de su armado local también negocia en nombre de la Unión Cívica Radical, tiene un viaje previsto a Buenos Aires justo para la semana del 26 de agosto, y cerca suyo no descartan una posible visita a la Rosada.

Cornejo no es el único que está en buenos términos con el Gobierno. Entre los gobernadores del PRO, Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan) también tuvieron múltiples reuniones. Por su parte, Claudio Poggi (San Luis) y Leandro Zdero (Chaco) también aparecen como candidatos a repetir los acuerdos forjados en 2025, una lista a la que podrían incorporarse otros nombres.

El radical Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza.

Falta para saber qué ocurrirá con peronistas aliados de la Rosada que desde ahora tendrán presión interna y pública de dirigentes del peronismo opositor a Milei, según anticiparon esta semana los armadores de la reunión en el Hotel Emperador. "Los que le voten a Milei la eliminación o la suspensión de las PASO se van a tener que hacer cargo de cuatro años más de este infierno si es reelecto", aseguró el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez.

En las filas libertarias se muestran optimistas para dar de baja las primarias, igualmente. El poroteo que hacen en Nación parte de los 21 senadores propios y de los respaldos que esperan reunir entre radicales e integrantes del interbloque Impulso País. "Con ese piso llegamos a 35 aproximadamente. Sumamos dos federales y estamos", expresaron fuentes parlamentarias del oficialismo. Por eso la estrategia libertaria en el Congreso se explica con la electoral y viceversa. Parte de la aceleración de las conversaciones para el 2027 trabaja sobre entendimientos en CABA, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, San Luis, Chaco, Chubut y Santa Fe, entre otros distritos. La idea es no depender sólo del peronismo dialoguista.