El Gobierno ultima detalles del operativo por la visita del Papa y define el cronograma de asuetos y feriados

A la espera de que el Vaticano oficialice la agenda definitiva de la visita de León XIV a la Argentina, el Gobierno de Javier Milei convocará a una nueva reunión para definir la logística y el operativo que desplegará durante la estadía del sumo pontífice en el país.

Además, la gestión de La Libertad Avanza evalúa la posible declaración de días feriados o asuetos administrativos durante las jornadas del viaje pontificio, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre.

Nueva reunión

Bajo la coordinación de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el Ejecutivo convocará a una nueva reunión interdisciplinaria que reunirá a representantes de la Iglesia Católica y de los gobiernos bonaerense, cordobés y de la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo será articular las medidas de seguridad y la organización del transporte en torno a los eventos masivos que encabezará León XIV.

Según trascendió, para garantizar el despliegue del orden público, el Ministerio de Seguridad constituirá tres Comandos Unificados Federales que operarán en CABA, en los partidos bonaerenses de Luján y Almirante Brown (Claypole), y en la provincia de Córdoba.

De acuerdo al borrador del cronograma, el líder de la Iglesia Católica arribará al país el domingo 8 de noviembre por la tarde. Rendirá un homenaje en la plaza San Martín, mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y saludará a los integrantes del Gabinete nacional. Posteriormente, disertará ante autoridades religiosas, diplomáticas y civiles en el Palacio Libertad.

Karina Milei convocará a una nueva reunión interdisciplinaria por la visita del Papa al país.

La actividad del lunes 9 de León XIV incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, un oficio religioso en el Monumento a los Españoles, un encuentro gremial en la UCA y celebraciones eclesiásticas en el Palacio San Martín y la Catedral Metropolitana.

El martes 10, en tanto, la comitiva se trasladará a Córdoba para encabezar misas y actividades en la catedral local, retornando por la tarde a la Ciudad de Buenos Aires. La gira concluirá el miércoles 11 en Luján.

Feriados

Le gestión libertaria analiza por estas horas la posibilidad de declarar feriado el lunes 9 de noviembre. Asimismo, la gobernación de la provincia de Buenos Aires realizó un pedido formal para declarar festivo el miércoles 11, jornada en la que el Papa oficiará una misa que se estima será multitudinaria frente a la Basílica de Luján.