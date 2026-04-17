El Gobierno volvió a postergar la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en CABA

El Ministerio de Justicia de la Nación postergó una vez más la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), debido a una serie de dificultades técnicas, materiales y organizacionales detectadas en el proceso de transición.

Así quedó establecido en la Resolución 186/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial.

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El texto normativo, que lleva la firma del ministro Juan Bautista Mahiques, dispuso "diferir la entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal en las jurisdicciones correspondientes a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico para las 00:00 horas del 15 de febrero de 2027".

De acuerdo con la medida anterior, el código tenía que implementarse el próximo 10 de noviembre.

En la resolución se argumentó que "la medida adoptada permite disponer de un período adicional para intensificar las actividades institucionales preparatorias para la implementación del nuevo sistema en la mencionada jurisdicción".

Se añadió que también sirve para "concluir gestiones extraordinarias asumidas por el Ministerio de Justicia, con la colaboración de los restantes actores del sistema de Justicia Federal".

La cartera al mando de Mahiques, en la disposición, "ratifica su voluntad de coordinar las actividades interinstitucionales necesarias para la puesta en funcionamiento en todo el país del Código Procesal Penal Federal (T.O. 2019)".

Además, reafirma su posición de "diseñar las propuestas de readecuación edilicia, de recursos, de personal y de capacitación en razón de los requerimientos de los diferentes actores del sistema de administración de justicia".

La cartera persigue el objetivo de "asegurar la continuidad y culminación de la instauración del sistema acusatorio en todo el territorio nacional".